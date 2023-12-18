Минтюков обошел Бедарда по числу голевых передач среди новичков

В составе «Анахайма» хет-триком отметился Адам Хенрик (22', 32', 55'). Также точными бросками отличились Алекс Киллорн (45') и Трой Терри (50'). У хозяев единственную шайбу забросил Майкл Маклауд (40').

Первые две шайбы Хенрик забросил с передач защитника Павла Минтюкова. 20-летний россиянин вышел на первое место по числу результативных передач среди новичков (15), опередив первого номера драфта НХЛ-2023 Коннора Бедарда (14).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0a9c5b2d334d321d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240036" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Всего на счету Минтюкова 30 матчей и 16 (1+15) набранных очков. В списке самых результативных новичков сезона он делит места с четвертого по восьмое. Вместе с Минтюковым в этой группе находится нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков.

Также Минтюков является самым результативным защитником «Анахайма» в этом сезоне. Он на два очка опережает капитана команды Кэма Фаулера, который выступает за команду с 2010 года.