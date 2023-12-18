Минтюков обошел Бедарда по числу голевых передач среди новичков
«Анахайм» на выезде одержал уверенную победу над «Нью-Джерси» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Анахайм» на выезде одержал уверенную победу над «Нью-Джерси» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Анахайма» хет-триком отметился Адам Хенрик (22', 32', 55'). Также точными бросками отличились Алекс Киллорн (45') и Трой Терри (50'). У хозяев единственную шайбу забросил Майкл Маклауд (40').
Первые две шайбы Хенрик забросил с передач защитника Павла Минтюкова. 20-летний россиянин вышел на первое место по числу результативных передач среди новичков (15), опередив первого номера драфта НХЛ-2023 Коннора Бедарда (14).
Всего на счету Минтюкова 30 матчей и 16 (1+15) набранных очков. В списке самых результативных новичков сезона он делит места с четвертого по восьмое. Вместе с Минтюковым в этой группе находится нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков.
Также Минтюков является самым результативным защитником «Анахайма» в этом сезоне. Он на два очка опережает капитана команды Кэма Фаулера, который выступает за команду с 2010 года.
«Анахайм» прервал серию из пяти поражений подряд и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «утки» сыграют во вторник, 19 декабря, на выезде против «Детройта».