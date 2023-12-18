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10:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Минтюков обошел Бедарда по числу голевых передач среди новичков

«Анахайм» на выезде одержал уверенную победу над «Нью-Джерси» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нью-Джерси
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Источник: Reuters

В составе «Анахайма» хет-триком отметился Адам Хенрик (22', 32', 55'). Также точными бросками отличились Алекс Киллорн (45') и Трой Терри (50'). У хозяев единственную шайбу забросил Майкл Маклауд (40').

Первые две шайбы Хенрик забросил с передач защитника Павла Минтюкова. 20-летний россиянин вышел на первое место по числу результативных передач среди новичков (15), опередив первого номера драфта НХЛ-2023 Коннора Бедарда (14).

Во время загрузки произошла ошибка.

Всего на счету Минтюкова 30 матчей и 16 (1+15) набранных очков. В списке самых результативных новичков сезона он делит места с четвертого по восьмое. Вместе с Минтюковым в этой группе находится нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков.

Также Минтюков является самым результативным защитником «Анахайма» в этом сезоне. Он на два очка опережает капитана команды Кэма Фаулера, который выступает за команду с 2010 года.

«Анахайм» прервал серию из пяти поражений подряд и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «утки» сыграют во вторник, 19 декабря, на выезде против «Детройта».

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1:5
0:0, 1:2, 0:3
Анахайм
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