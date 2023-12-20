Россияне заняли все места в списке лучших игроков дня НХЛ

Пресс-служба НХЛ опубликовала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой игрового дня стал нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, оформивший хет-трик в матче с «Баффало» (9:4). Россиянин стал автором самого быстрого дубля (18 секунд) и второго самого быстрого хет-трика (8 минут 7 секунд) в истории своего клуба.

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Второй звездой игрового дня признан нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, отметившийся дублем в ворота «Бостона» (4:3 ОТ). Россиянин стал автором победной шайбы и побил рекорд франшизы по числу голов в овертайме.

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Третьей звездой игрового дня назван нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, записавший на свой счет дубль в матче против «Сент-Луиса» (6:1). Кучеров укрепил лидерство в списке лучших бомбардиров сезона и поднялся в десятку самых результативных россиян в истории НХЛ, вытеснив из нее Алексея Яшина.

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