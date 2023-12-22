Овечкин прервал антирекордную безголевую серию в НХЛ

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В составе «Вашингтона» дублем отметился Энтони Манта (19', 38'). У «Коламбуса» отличились Коул Силлинджер (36') и Егор Чинахов (53'). Победу в матчей столичной команде принесла шайба Александра Овечкина, заброшенная на последней минуте овертайма.

Капитан «Вашингтона» прервал свою антирекордную серию без заброшенных шайб, которая остановилась на отметке 14 матчей. Примечательно, что эта серия началась после игры с тем же самым «Коламбусом» (4:3), которая состоялась 19 ноября. Прежде чем прервать свою безголевую серию, Овечкин нанес по воротам соперников 55 неудачных бросков.

«Думаю, во время всей этой ситуации я говорил: “Ты просто должен забить один гол. Почувствуй это чувство снова. Я приму его прямо сейчас. Прошло уже много времени”, — сказал Овечкин после матча.

Эта заброшенная шайба стала для Овечкина юбилейной 900-й в НХЛ с учетом матчей плей-офф. На счету 38-летнего россиянина 828 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и еще 72 гола в матчах Кубка Стэнли. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (1016), который смог достигнуть этой отметки.

Кроме того, Овечкин забил 125-й победный гол и набрал 40-е очко в овертаймах в рамках матчей регулярок НХЛ. Оба результата являются вторыми лучшими в истории лиги. В первом рейтинге Овечкин уступает лишь Яромиру Ягру (135), во втором — капитану “Питсбурга” Сидни Кросби (43).

Помимо заброшенной шайбы Овечкин записал на свой счет результативную передачу во время первого гола своей команды. Всего 38-летний россиянин провел на льду 21 минуту 9 секунд, суммарно нанес семь бросков по воротам, совершил один силовой прием и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — “-1”.

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Всего в активе Овечкина 30 матчей и 20 (6+14) набранных очков. До рекорда Гретцки по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ ему осталось забросить 66 шайб.

Нападающий “Коламбуса” Егор Чинахов забросил уже шестую шайбу в декабре, продлив свою результативную серию до шести игр. Результативной передачей на россиянина отметился его соотечественник Дмитрий Воронков. Всего в активе Чинахова 23 матча и 15 (9+6) набранных очков.

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Любопытно, что перед матчем “Коламбус” в своих соцсетях опубликовал инфографику на русском языке со статистическими показателями Чинахова, Воронкова и их партнера по звену Кирилла Марченко, подписав ее “Русская тройка”.

Еще одним примечательным событием этого матча стала яркая драка в овертайме между латвийским вратарем “Коламбуса” Элвисом Мерзликинсом и нападающим “Вашингтона” Томом Уилсоном. В одном из эпизодов, предшествующих шайбе Овечкина, Уилсон влетел в ворота Мерзликинса, вырвав у него вратарскую клюшку. Канадец не позволил вратарю “Коламбуса” вернуть элемент своей амуниции, после чего латыш принялся избивать лежащего в его воротах игрока. В итоге Мерзилкинс получил малый штраф за грубость и оставил свою команду в меньшинстве, чем в итоге и воспользовался Овечкин.

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“Вашингтон” одержал третью победу подряд и прыгнул с восьмой на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч “столичные” проведут в воскресенье, 24 декабря, дома против “Тампы”.