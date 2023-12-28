Никита Кучеров забросил 300-ю шайбу в НХЛ

У гостей дублем отметился Сэм Райнхарт (22', 44'), еще одну шайбу забросил Аарон Экблад (5'). У хозяев отличились Никита Кучеров (41') и Майки Эйссимонт (44').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=690d0e279077f1e2&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240103" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков по своих воротам и был признан первой звездой матча. У вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского 28 отраженных бросков и 31.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил юбилейную 300-ю шайбу, став 11-м российским игроком в истории лиги, кому покорилась эта отметка. Для этого ему потребовалось 679 матчей, в которых он набрал 787 (300+487) очков.

Кучеров продолжает единолично лидировать в гонке лучших бомбардиров регулярного сезона НХЛ. 30-летний россиянин провел 35 матчей и набрал 58 (24+34) очков.