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10:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Кучеров забросил 300-ю шайбу в НХЛ

«Тампа-Бэй» дома уступил «Флориде» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Сэм Райнхарт (22', 44'), еще одну шайбу забросил Аарон Экблад (5'). У хозяев отличились Никита Кучеров (41') и Майки Эйссимонт (44').

Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков по своих воротам и был признан первой звездой матча. У вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского 28 отраженных бросков и 31.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил юбилейную 300-ю шайбу, став 11-м российским игроком в истории лиги, кому покорилась эта отметка. Для этого ему потребовалось 679 матчей, в которых он набрал 787 (300+487) очков.

Кучеров продолжает единолично лидировать в гонке лучших бомбардиров регулярного сезона НХЛ. 30-летний россиянин провел 35 матчей и набрал 58 (24+34) очков.

После поражения «Тампа-Бэй» выпал из зоны плей-офф и опустился на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в воскресенье, 31 декабря, дома против «Рейнджерс».

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Тампа-Бэй
2:3
0:1, 0:1, 2:1
Флорида
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