Малкин стал лучшим российским снайпером в НХЛ после Овечкина

«Питтсбург» на выезде разгромил «Айлендерс» (7:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Шесть из семи шайб «пингвины» забросили во втором периоде, потратив на них чуть больше десяти минут.

Дублями отметились Джейк Гюнцель (31', 31') и Евгений Малкин (33', 37'), еще по одной шайбе забросили Рикард Ракелль (27') и Радим Загорна (38'). В третьем периоде единственный точный бросок совершил Валттери Пуустинен (50').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6012329430a0f562&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240102" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ворота «Айлендерс» защищал Илья Сорокин, отразивший 19 из 25 бросков по своим воротам. 28-летний россиянин пропустил шесть шайб и повторил личный антирекорд в НХЛ. В третьем периоде его заменил соотечественник Семен Варламов, который отразил шесть из семи бросков. Защитник «Айлендерс» Александр Романов закончил матч с коэффициентом полезности «-3».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил свои 483-ю и 484-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах и вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ среди россиян, опередив Сергея Федорова. В активе 37-летнего нападающего 1258 (484+774) очков в 1096 матчах.

Первое место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ занимает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 828 заброшенных шайб в 1378 матчах.

Также уникальным достижением отметился защитник «Питтсбурга» Крис Летанг, сделавший пять голевых передач за один период. Это первый подобный случай в НХЛ среди игроков его позиции. В третьем периоде 36-летний канадец отдал еще одну результативную передачу и закончил матч с невероятным коэффициентом полезности «+6».