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10:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

«Рейнджерс» дома одержал уверенную победу над «Вашингтоном» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Рейнджерс
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Источник: Reuters

В составе нью-йоркцев дублем отметился К'Андре Миллер (28', 47'), еще по одной шайбе забросили Артемий Панарин (33'), Брэйден Шнайдер (33') и Алекси Лафреньер (52'). У столичной команды единственным точным броском отметился Энтони Манта (25').

Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в середине второго периода отметился двумя результативными действиями. На 28-й минуте матча россиянин поучаствовал в первой шайбе Миллера, отметившись результативной передачей. Спустя пять минут Панарин точным броском из правого круга реализовал большинство.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков во второй игре чемпионата НХЛ подряд. 38-летний нападающий провел на льду 16 минут 50 секунд, нанес четыре броска в створ и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-1».

Этот матч стал для Овечкина 1379-м матчем за карьеру, благодаря чему капитан «Вашингтона» поднялся на 46-е место по числу сыгранных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин обошел Венсана Дамфуса, Дина Прентиса и Джо Сакика. Следующей целью для российского нападающего теперь является канадец Тревор Линден (1382).

«Рейнджерс» сохранил первое место в турнирной таблице Восточной конференции, в то время как. «Вашингтон» опустился на Востоке на восьмую строчку. Следующие матчи команды сыграют в субботу, 30 декабря — «Рейнджерс» на выезде сыграет с «Флоридой», а «Вашингтон» проведет гостевую игру с «Айлендерс».

Рейнджерс
5:1
0:0, 3:1, 2:0
Вашингтон
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