Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Питтсбургом»
«Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» на выезде обыграл «Питтсбург» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе столичной команды отличились Том Уилсон (1'), Бек Маленстин (12'), Мартин Фехервари (14') и Александр Овечкин (20'). У «пингвинов» заброшенными шайбами отметились Рикард Ракелль (20'), Сидни Кросби (30') и Джейк Гюнцель (39').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором победной шайбы своей команды, нанеся точный бросок от синей линии в большинстве. 38-летний россиянин провел на льду 16 минут 46 секунд, нанес четыре броска в створ, сделал один перехват и был признан первой звездой матча.
Этот гол стал для Овечкина 830-м в регулярных чемпионатах НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 64 шайбы. Кроме того, это 126-й победный гол Овечкина в регулярках НХЛ. Он занимает второе место по этому показателю в истории лиги, уступая лишь Яромиру Ягру (135).
Также Овечкин обошел Рэя Бурка и вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам за одну франшизу, набрав 1507-й результативный балл за «Вашингтон». Всего на счету Овечкина в этом сезоне 35 матчей и 22 (7+14) набранных очка.
Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович стал 172-м вратарем, которому Овечкин сумел забить в НХЛ. Чтобы побить рекорд Яромира Ягра (178), капитану «Вашингтона» осталось пробить еще семь вратарей. В этом сезоне список голкиперов, которым забивал Овечкин, уже пополнился тремя новыми фамилиями.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей на Сидни Кросби и помог своему одноклубнику выйти на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь на счету 36-летнего канадца 1226 сыгранных матчей и 1540 (570+968) набранных очков.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов продлил серию без набранных очков до десяти матчей, что стало его новым личным антирекордом в НХЛ. Россиянин проводит пока свой самый малорезультативный сезон в «Вашингтоне». На его счету 31 матч и всего 11 (5+6) набранных очков.
«Вашингтон» прервал серию поражений из четырех матчей и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «столичные» проведут в четверг, 4 января, дома против «Нью-Джерси».
«Питтсбург» прервал серию из трех побед подряд и занимает 11-е место на Востоке. Следующий матч «пингвины» проведут в пятницу, 5 января, на выезде против «Бостона».