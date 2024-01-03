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11:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Дубль Ничушкина помог «Колорадо» победить «Айлендерс»

«Колорадо» дома одержал волевую победу над «Айлендерс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Колорадо
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Источник: Reuters

В составе хозяев дублем отметился Валерий Ничушкин (25', 53'). Также у «лавин» отличились Девон Тэйвз (7'), Джонатан Друэн (29') и Натан Маккиннон (61'). У гостей забивали Пьер Энгвалль (6'), Брок Нельсон (20'), Симон Хольмстрем (22') и Александр Романов (31').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил 18-ю и 19-ю шайбы в этом сезоне. Во втором периоде 28-летний россиянин удачно сыграл на добивании, а в середине заключительного отрезка сравнял счет при игре в большинстве и перевел матч в овертайм.

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Ничушкин был признан второй звездой матча. Всего в этом сезоне на его 36 матчей и 38 (19+19) набранных очков.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил третью шайбу в этом регулярном чемпионате и повторил свой лучший результат в карьере по числу заброшенных шайб за сезон. Всего на счету 23-летнего защитника 37 матчей и 9 (3+6) набранных очков.

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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 из 22 бросков по своим воротам и одержал 20-ю победу в сезоне. 27-летний россиянин является лидером НХЛ по этому показателю. В воротах «Айлендерс» матч начал Семен Варламов, который отразил 11 из 12 бросков по своим воротам. На 15-й минуте матча он был заменен на Илью Сорокина, который отразил 23 из 27 бросков и сумел записать себе в актив результативную передачу.

«Колорадо» одержал пятую победу в шести последних матчах и сохранил за собой второе место в Западной конференции. Следующий матч «лавины» проведут в пятницу, 5 января, на выезде против «Далласа».

«Айлендерс» потерпели третье поражение в четырех последних играх. Команда идет на пятом месте на Востоке. Следующий матч «островитяне» сыграют в пятницу, 5 января, на выезде против «Аризоны».

Колорадо
5:4ОТ
1:2, 2:2, 1:0
Айлендерс
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