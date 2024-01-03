Дубль Ничушкина помог «Колорадо» победить «Айлендерс»

В составе хозяев дублем отметился Валерий Ничушкин (25', 53'). Также у «лавин» отличились Девон Тэйвз (7'), Джонатан Друэн (29') и Натан Маккиннон (61'). У гостей забивали Пьер Энгвалль (6'), Брок Нельсон (20'), Симон Хольмстрем (22') и Александр Романов (31').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил 18-ю и 19-ю шайбы в этом сезоне. Во втором периоде 28-летний россиянин удачно сыграл на добивании, а в середине заключительного отрезка сравнял счет при игре в большинстве и перевел матч в овертайм.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1f4cc83b64cc552b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240143" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ничушкин был признан второй звездой матча. Всего в этом сезоне на его 36 матчей и 38 (19+19) набранных очков.

Защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил третью шайбу в этом регулярном чемпионате и повторил свой лучший результат в карьере по числу заброшенных шайб за сезон. Всего на счету 23-летнего защитника 37 матчей и 9 (3+6) набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=cd143cb5a81b165f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240144" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 18 из 22 бросков по своим воротам и одержал 20-ю победу в сезоне. 27-летний россиянин является лидером НХЛ по этому показателю. В воротах «Айлендерс» матч начал Семен Варламов, который отразил 11 из 12 бросков по своим воротам. На 15-й минуте матча он был заменен на Илью Сорокина, который отразил 23 из 27 бросков и сумел записать себе в актив результативную передачу.

«Колорадо» одержал пятую победу в шести последних матчах и сохранил за собой второе место в Западной конференции. Следующий матч «лавины» проведут в пятницу, 5 января, на выезде против «Далласа».