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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Дубль Свечникова помог «Каролине» разгромить «Рейнджерс»

«Каролина» на выезде одержала разгромную победу над «Рейнджерс» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Каролина
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В составе «ураганов» дублем отметился Андрей Свечников. 23-летний россиянин реализовал большинство на исходе первого периода, а в начале заключительного отрезка игры оторвался от защитников и реализовать выход один на один. Он был признан первой звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Свечникова это седьмая и восьмая шайбы в этом сезоне. Всего на счету нападающего 23 матча и 23 (8+15) набранных очка. При этом в последних пяти играх он набрал 11 (6+5) результативных баллов.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 28 из 29 бросков по своим воротам, одержал десятую победу в этом сезоне и был признан третьей звездой матча. Единственную шайбу в ворота россиянина в начале второго периода отправил капитан «Рейнджерс» Крис Крайдер, которому ассистировал ему Артемий Панарин. На счету 32-летнего россиянина 36 матчей и 51 (23+28) набранное очко. Он сохранил за собой четвертое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в этом сезоне.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 21 из 27 бросков по своим воротам. Россиянин во второй раз в этом сезоне пропустил шесть шайб за игру, повторив свой худший результат в НХЛ.

«Каролина» одержала четвертую победу подряд и идет на четвертом месте в Восточной конференции. Следующий матч «ураганы» проведут в субботу, 6 января, на выезде против «Вашингтона».

«Рейнджерс» после поражения потерял лидерство на Востоке, уступив первую строчку «Бостону». Следующий матч команда проведет в пятницу, 5 января, дома против «Чикаго».

Рейнджерс
1:6
0:2, 1:1, 0:3
Каролина
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