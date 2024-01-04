Две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения

У победителей по дублю оформили Нико Хишир (4', 9'), Доусон Мерсер (29', 48') и Майкл Маклауд (40', 56'). У «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл (19'), Евгений Кузнецов (32') и Джон Карлсон (39').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счет две голевые передачи, благодаря чему продлил свою серию с набранными очками до трех матчей. Оба результативных действия россиянин сделал во втором периоде и помог своей команде сравнять счет. Однако после этого «Нью-Джерси» сумел забить три безответные шайбы и одержать итоговую победу в матче.

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Овечкин провел на льду 21 минуту 15 секунд, за которые нанес три броска в створ ворот, сделал два силовых приема, получил один малый штраф и закончил матч с отрицательной полезностью — «-1». Всего в 36 матчах сезона на его счету 24 (8+16) набранных очка.

Один из силовых приемов Овечкин совершил против лучшего бомбардира «Нью-Джерси» Джека Хьюза, отправив 22-летнего американца на лед.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=33fe656526d83696&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240150" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов перервал свою худшую серию без набранных очков в НХЛ, которая продолжалась десять матчей. После заброшенной шайбы 32-летний россиянин успел отметиться результативной передачей на Карлсона. После матча Кузнецов был признан третьей звездой матча. Всего на его счету в этом сезоне 32 матча и 13 (6+7) набранных очков.