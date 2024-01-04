Любушкин набросился на канадца после грязного приема на Минтюкове

Счет на 32-й минуте в меньшинстве открыл нападающий «Анахайма» Франк Ватрано. За пять минут до конца основного времени капитан «Торонто» Джон Таварес в большинстве сравнял счет. Победу «кленовым листьям» принес точный бросок Остона Мэттьюса в овертайме.

Мэттьюс стал первым игроком в этом сезоне, кому удалось достигнуть отметки в 30 заброшенных шайб. На его счету в этом сезоне 35 сыгранных матчей и 45 (30+15) набранных очков. Если 26-летнему американцу удастся сохранить такой темп, то он сможет стать вторым хоккеистом в НХЛ в XXI веке после капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которому покорится отметка в 65 заброшенных шайб за сезон.

Одним из ключевых эпизодов матча стала драка между защитником «Анахайма» Ильей Любушкиным и нападающим «Торонто» Бобби Макманном. Перед этим канадец провел грязный силовой прием против 20-летнего защитника «уток» Павла Минтюкова, после которого тот влетел в борт. Любушкин моментально заступился за соотечественника и набросился на Макманна с кулаками.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1adadb4c777042c8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240149" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам инцидента Любушкин и Макманн получили по дисциплинарному штрафу и были удалены до конца игры. Минтюков в свою очередь сумел избежать серьезного повреждения и продолжил игру.