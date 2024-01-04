Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:00
Торпедо
Куньлунь РС
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Торонто
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон
Нью-Джерси
36
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик
Лада
Хоккей. КХЛ
3.01
СКА
Витязь
61
Хоккей. КХЛ
3.01
Северсталь
Амур
42
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:00
Анахайм
Торонто
ОТ
12
03:30
Вашингтон
Нью-Джерси
36
3.01
Лос-Анджелес
Торонто
03
3.01
Сан-Хосе
Детройт
35
3.01
Ванкувер
Оттава
63
3.01
Аризона
Флорида
14
3.01
Колорадо
Айлендерс
ОТ
54
3.01
Эдмонтон
Филадельфия
52
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Любушкин набросился на канадца после грязного приема на Минтюкове

«Анахайм» дома уступил «Торонто» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Анахайм
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Счет на 32-й минуте в меньшинстве открыл нападающий «Анахайма» Франк Ватрано. За пять минут до конца основного времени капитан «Торонто» Джон Таварес в большинстве сравнял счет. Победу «кленовым листьям» принес точный бросок Остона Мэттьюса в овертайме.

Мэттьюс стал первым игроком в этом сезоне, кому удалось достигнуть отметки в 30 заброшенных шайб. На его счету в этом сезоне 35 сыгранных матчей и 45 (30+15) набранных очков. Если 26-летнему американцу удастся сохранить такой темп, то он сможет стать вторым хоккеистом в НХЛ в XXI веке после капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, которому покорится отметка в 65 заброшенных шайб за сезон.

Одним из ключевых эпизодов матча стала драка между защитником «Анахайма» Ильей Любушкиным и нападающим «Торонто» Бобби Макманном. Перед этим канадец провел грязный силовой прием против 20-летнего защитника «уток» Павла Минтюкова, после которого тот влетел в борт. Любушкин моментально заступился за соотечественника и набросился на Макманна с кулаками.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам инцидента Любушкин и Макманн получили по дисциплинарному штрафу и были удалены до конца игры. Минтюков в свою очередь сумел избежать серьезного повреждения и продолжил игру.

«Анахайм» потерпел пятое поражение в шести последних матчах и опустился на 14-е место в Западной конференции. Следующий матч «утки» проведут в субботу, 6 января, на выезде против «Виннипега».

Анахайм
1:2ОТ
0:0, 1:0, 0:1
Торонто
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения
Гол, пас, овация и несостоявшийся шедевр. Крутая игра Миранчука...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь