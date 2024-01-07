Партнер заступился за Бобровского, начав массовую потасовку

Во втором периоде на льду состоялась массовая потасовка. Все началось с того, что защитник «Колорадо» Самуэль Жирар въехал во вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. Это не понравилось лидеру «Флориды» Мэттью Ткачуку, который набросился на Жирара и стал наносить ему удары. На льду вспыхнула массовая стычка. По итогам эпизода двойной малый штраф за грубость получил Ткачук, а Жирар был наказан двумя минутами за атаку вратаря.