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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Партнер заступился за Бобровского, начав массовую потасовку

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук заступился за своего голкипера в матче против «Колорадо».

Флорида
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«Флорида Пантерз» на выезде уверенно переиграла «Колорадо Эвеланш» со счетом 8:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором периоде на льду состоялась массовая потасовка. Все началось с того, что защитник «Колорадо» Самуэль Жирар въехал во вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. Это не понравилось лидеру «Флориды» Мэттью Ткачуку, который набросился на Жирара и стал наносить ему удары. На льду вспыхнула массовая стычка. По итогам эпизода двойной малый штраф за грубость получил Ткачук, а Жирар был наказан двумя минутами за атаку вратаря.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский по итогам матча отразил 22 броска, пропустив четыре шайбы. «Пантерс» выиграли седьмой матч подряд в основное время и после 39 игр с 52 очками занимают 3-е место в Восточной конференции, уступая два очка «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинс».

Колорадо
4:8
0:3, 3:1, 1:4
Флорида
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Партнер заступился за Бобровского, начав массовую потасовку
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