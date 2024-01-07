СМИ: «Вашингтон» может обменять Кузнецова в «Коламбус» на Лайне
31-летний российский нападающий Евгений Кузнецов на протяжении всей своей карьеры в НХЛ выступает за «Вашингтон Кэпиталз».
31-летний российский нападающий Евгений Кузнецов на протяжении всей своей карьеры в НХЛ выступает за «Вашингтон Кэпиталз».
Журналист Bleacher Report Адам Гретц считает «Вашингтон Кэпиталз» одним из наиболее вероятных клубов, куда «Коламбус Блю Джекетс» может обменять одну из своих главных звезд Патрика Лайне, который пока не может оправдать вложенных в него средств — 8,7 миллионов долларов в год до конца сезона-2025/2026.
«Сообщалось, что в декабре “Кэпиталз” присматривались к “Блю Джекетс”, и были некоторые предположения, что целью мог быть Лайне. Во-первых, это может быть ситуация, при которой обе команды могли бы обменяться переживающими кризис игроками с большими контрактами, чтобы дать каждому из них возможность начать всё сначала. Игрок “Вашингтона” Евгений Кузнецов имеет контракт еще на один сезон после этого на сумму 7,8 миллионов долларов, и сегодня он является лишь бледной тенью себя самого по сравнению с тем временем, когда он был на пике. В этом сезоне у него все из рук вон плохо, а его регресс при игре “пять на пять” за последние пару лет был шокирующим. Возможно, данный ход не принесет пользы “Коламбусу” на льду, но после сезона-2024/2025 контракт Кузнецова истечет, и в долгосрочной перспективе это поможет сэкономить деньги. Большим препятствием может стать то, что “Коламбус” может появиться в списке клубов Кузнецова, куда будет запрещен обмен, и захочет ли он покинуть Вашингтон.
Другой интригующий момент заключается в том, сможет ли Лайне — по крайней мере, теоретически — взять на себя игру в большинстве и потянуть первую тройку «Вашингтона» когда Алекс Овечкин завершит карьеру в ближайшие годы. Лайне может дать столичному клубу столь необходимую угрозу в нападении", — написал Гретц в своей статье.
Воспитанник челябинского «Трактора» был выбран на драфте 2010 года под 26-м номером и играет за «Вашингтон» с 2014 года. Чаще всего Кузнецов играл в одной тройке с соотечественником Александром Овечкиным. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» завоевал Кубок Стэнли. В голосовании за приз самому ценному игроку плей-офф в том сезоне Евгений Кузнецов занял второе место, уступив только Овечкину.