СМИ: «Вашингтон» может обменять Кузнецова в «Коламбус» на Лайне

«Сообщалось, что в декабре “Кэпиталз” присматривались к “Блю Джекетс”, и были некоторые предположения, что целью мог быть Лайне. Во-первых, это может быть ситуация, при которой обе команды могли бы обменяться переживающими кризис игроками с большими контрактами, чтобы дать каждому из них возможность начать всё сначала. Игрок “Вашингтона” Евгений Кузнецов имеет контракт еще на один сезон после этого на сумму 7,8 миллионов долларов, и сегодня он является лишь бледной тенью себя самого по сравнению с тем временем, когда он был на пике. В этом сезоне у него все из рук вон плохо, а его регресс при игре “пять на пять” за последние пару лет был шокирующим. Возможно, данный ход не принесет пользы “Коламбусу” на льду, но после сезона-2024/2025 контракт Кузнецова истечет, и в долгосрочной перспективе это поможет сэкономить деньги. Большим препятствием может стать то, что “Коламбус” может появиться в списке клубов Кузнецова, куда будет запрещен обмен, и захочет ли он покинуть Вашингтон.