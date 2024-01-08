В США бросили на лед десятки тысяч игрушек после гола россиянина

После гола российского нападающего «Херши» Богдана Тринеева болельщики команды выкинули на лед более 74 тысяч игрушек.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240170" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

21-летний Тринеев открыл счет матча во втором периоде. После этого болельщики выбросили на лед 74 599 игрушечных медведей, что стало рекордом в истории клуба. «Херши» носит прозвище «медведи».

Из-за огромного количества игрушек на льду, матч ненадолго пришлось приостановить.