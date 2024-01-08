В США бросили на лед десятки тысяч игрушек после гола россиянина
НХЛ: таблица и календарь
Рекордное забрасывание льда плюшевыми игрушками произошло в рамках матча АХЛ между «Херши» и «Лихай Вэлли».
Рекордное забрасывание льда плюшевыми игрушками произошло в рамках матча АХЛ между «Херши» и «Лихай Вэлли».
После гола российского нападающего «Херши» Богдана Тринеева болельщики команды выкинули на лед более 74 тысяч игрушек.
21-летний Тринеев открыл счет матча во втором периоде. После этого болельщики выбросили на лед 74 599 игрушечных медведей, что стало рекордом в истории клуба. «Херши» носит прозвище «медведи».
Из-за огромного количества игрушек на льду, матч ненадолго пришлось приостановить.
Богдан Тринеев — воспитанник воронежского «Бурана», выступал также за ХК «Дмитров» и московское «Динамо». В сезоне-2023/24 в активе россиянина 9 (5+4) очков в 28 матчах АХЛ. В 2021 году «Вашингтон Кэпиталз» выбрал Тринеев под 117-м номером 4-го раунда драфта НХЛ.