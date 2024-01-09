Панарин продлил результативную серию в НХЛ до восьми игр

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» одержал победу на выезде над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3.
В составе «Рейнджерс» одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин, также на его счету результативная передача. В 39 матчах сезона Панарин набрал 57 очков (26 шайб + 51 передача). Он отличился результативными действиями в восьми матчах подряд и продолжает занимать третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
«Рейнджерс» лидируют в Столичном дивизионе с 54 очками в 39 матчах. В следующем матче команда из Нью-Йорка в ночь на 12 января в гостях встретится с «Сент-Луисом».