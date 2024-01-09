Панарин продлил результативную серию в НХЛ до восьми игр

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240175&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» одержал победу на выезде над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:3.

В составе «Рейнджерс» одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин, также на его счету результативная передача. В 39 матчах сезона Панарин набрал 57 очков (26 шайб + 51 передача). Он отличился результативными действиями в восьми матчах подряд и продолжает занимать третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.