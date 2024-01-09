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09:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол и пас Малкина помогли его команде обыграть «Филадельфию»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

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Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды «Питтсбург Пингвинз». Малкин отдал результативную передачу на первой минуте матча, а сам смог отличиться на 45-й минуте, забросив шайбу с передачи Дрю О'Коннора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Евгений Малкин довел общее число заброшенных шайб в карьере в чемпионатах НХЛ до 486. Теперь по этому показателю он занимает 51-е место в списке лучших снайперов в истории, превзойдя Брайана Беллоуза (485). В текущем сезоне в 39 матчах чемпионата на счету российского нападающего 35 очков (15 шайб + 20 передач).

Филадельфия
1:4
1:2, 0:1, 0:1
Питтсбург
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