Гол и пас Малкина помогли его команде обыграть «Филадельфию»

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды «Питтсбург Пингвинз». Малкин отдал результативную передачу на первой минуте матча, а сам смог отличиться на 45-й минуте, забросив шайбу с передачи Дрю О'Коннора.

Евгений Малкин довел общее число заброшенных шайб в карьере в чемпионатах НХЛ до 486. Теперь по этому показателю он занимает 51-е место в списке лучших снайперов в истории, превзойдя Брайана Беллоуза (485). В текущем сезоне в 39 матчах чемпионата на счету российского нападающего 35 очков (15 шайб + 20 передач).