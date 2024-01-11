Валерий Ничушкин стал первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин назван первой звездой игрового дня.

Ничушкин дважды реализовал большинство в победном для «Колорадо» матче с «Вегасом» (3:0). Всего в 40 матчах текущего чемпионата НХЛ россиянин набрал 42 (22+20) очка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240178&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй звездой дня стал финский защитник «Даллас Старз» Эса Линделль, который сделал три результативные передачи в матче с «Миннесотой Уайлд» (7:2).