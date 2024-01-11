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10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Валерий Ничушкин стал первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин оформил дубль в матче НХЛ против «Вегаса».

КолорадоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин назван первой звездой игрового дня.

Ничушкин дважды реализовал большинство в победном для «Колорадо» матче с «Вегасом» (3:0). Всего в 40 матчах текущего чемпионата НХЛ россиянин набрал 42 (22+20) очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй звездой дня стал финский защитник «Даллас Старз» Эса Линделль, который сделал три результативные передачи в матче с «Миннесотой Уайлд» (7:2).

Третьей звездой дня стал канадский форвард «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье, который отдал результативную передачу и нанес четыре броска в матче с «Монреаль Канадиенс» (3:2 Б), также на его счету победный буллит в послематчевой серии.

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Колорадо
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Вегас
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