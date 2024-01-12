Гашек высказался о фото Овечкина с Путиным в социальных сетях
58-летний чешский бывший голкипер Доминик Гашек высказался о фото капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
58-летний чешский бывший голкипер Доминик Гашек высказался о фото капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Я думаю, что некоторым россиянам из числа игроков, наверное, не нравятся мои слова. Не смотрите и не слушайте это. Я уверен, что есть такие, как Овечкин, но будьте осторожны все, у кого ещё есть фото с Путиным в социальных сетях. Это, по-видимому, указывает на то, что он, вероятно, поддерживает его. Я не знаю его мнения, он не говорил, поддерживает он это или нет», — сказал Гашек.
В сезоне-2023/24 Овечкин принял участие в 39 матчах, в которых забросил восемь шайб и сделал 18 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету форварда 1386 матчей, в которых он забил 830 голов и сделал 682 результативные передачи.
Доминик Гашек — двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион 1998 года в составе сборной Чехии по хоккею, считается одним из лучших голкиперов в истории хоккея.