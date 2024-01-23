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20:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Кожевников — о Доминике Гашеке: У него с головой непорядок

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал извинения Доминика Гашека за участие в открытии матча НХЛ.

Баффало
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Источник: РИА "Новости"

Доминик Гашек —  олимпийский чемпион 1998 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли, который регулярно критикует НХЛ из-за того, что лига позволяет выступать российским хоккеистам. Гашек 18 января поучаствовал в церемонии перед игрой «Баффало» — «Чикаго». Гашек заявил, что совершил ошибку.

«Хочу извиниться перед всеми украинскими воинами и всем украинским народом, которые героически защищают не только свою родину, но и всю Европу от империалистического врага», — написал экс-вратарь в соцсетях.

Чемпион Олимпийских Игр 1984 и 1988 годов Александр Кожевников отреагировал на слова одного из лучших хоккейных голкиперов в истории.
«Это диагноз, с головой у человека не всё в порядке. Только лечиться и остается, это вопросы к психиатрам. Может, в Чехии их нет, а в США или Канаде ему помочь не могут. Еще и трус, оказывается. Сначала языком мелет, а потом извиняется. Болезнь, что тут сказать. Нормальные люди уже давно не обращают внимание на его заявления. Человек же бредит», — приводит слова Кожевникова РИА Новости.
В феврале 2022 года Доминик Гашек призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине. В декабре 2022 года он сообщил, что направил соответствующее письмо в НХЛ. В 2023 году Гашек раскритиковал Матч звезд НХЛ, назвав его «рекламой российской агрессии», и заявил, что лига «опустилась на самое дно».

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