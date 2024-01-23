Кожевников — о Доминике Гашеке: У него с головой непорядок

Чемпион Олимпийских Игр 1984 и 1988 годов Александр Кожевников отреагировал на слова одного из лучших хоккейных голкиперов в истории.

«Это диагноз, с головой у человека не всё в порядке. Только лечиться и остается, это вопросы к психиатрам. Может, в Чехии их нет, а в США или Канаде ему помочь не могут. Еще и трус, оказывается. Сначала языком мелет, а потом извиняется. Болезнь, что тут сказать. Нормальные люди уже давно не обращают внимание на его заявления. Человек же бредит», — приводит слова Кожевникова РИА Новости.

В феврале 2022 года Доминик Гашек призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине. В декабре 2022 года он сообщил, что направил соответствующее письмо в НХЛ. В 2023 году Гашек раскритиковал Матч звезд НХЛ, назвав его «рекламой российской агрессии», и заявил, что лига «опустилась на самое дно».