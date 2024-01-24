Гол Панарина не помог «Рейнджерс» выиграть у «Сан Хосе»

Встреча, прошедшая на льду «Сан Хосе Шаркс», завершилась в овертайме со счетом 3:2. К началу второго периода «Нью-Йорк Рейнджерс» вели 2:0 — отличились Адам Фокс и Артемий Панарин, который забил 29-й гол в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. В третьем периоде «Сан Хосе» с интервалом в две минуты забили два гола усилиями Нико Штурма и Райана Карпентера. На второй минуте овертайма победу «Шаркс» принес Томаш Гертл, которому ассистировали Александр Барабанов и Ян Рутта.