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09:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Панарина не помог «Рейнджерс» выиграть у «Сан Хосе»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил 29-й гол в сезоне, но это не помогло команде одержать победу в матче.

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Встреча, прошедшая на льду «Сан Хосе Шаркс», завершилась в овертайме со счетом 3:2. К началу второго периода «Нью-Йорк Рейнджерс» вели 2:0 — отличились Адам Фокс и Артемий Панарин, который забил 29-й гол в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. В третьем периоде «Сан Хосе» с интервалом в две минуты забили два гола усилиями Нико Штурма и Райана Карпентера. На второй минуте овертайма победу «Шаркс» принес Томаш Гертл, которому ассистировали Александр Барабанов и Ян Рутта.

«Рейнджерс» возглавляют Столичный дивизион, набрав 61 очко после 47 игр.

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