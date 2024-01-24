Оформивший хет-трик Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Кучеров в гостевом матче против «Филадельфии Флайерз» оформил хет-трик и сделал результативный пас. Россиянин первым в текущем сезоне достиг отметки в 80 очков (31+ 49). У ближайшего преследователя Кучерова — нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона — 77 (26+51) очков. Всьреча закончилась со счетом 6:3 в пользу «Тампы».