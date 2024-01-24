Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Баффало
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Сент-Луис
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Коламбус
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Вашингтон
53
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Вегас
23
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Даллас
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Оттава
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Тампа-Бэй
36
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Барыс
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Сан-Хосе
Рейнджерс
ОТ
32
06:00
Анахайм
Баффало
42
05:00
Калгари
Сент-Луис
34
05:00
Эдмонтон
Коламбус
41
04:00
Миннесота
Вашингтон
53
03:30
Айлендерс
Вегас
23
03:00
Детройт
Даллас
45
03:00
Монреаль
Оттава
14
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Оформивший хет-трик Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» и был признан первой звездой игрового дня, сообщила пресс-служба НХЛ.

Тампа-Бэй
ФиладельфияНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров в гостевом матче против «Филадельфии Флайерз» оформил хет-трик и сделал результативный пас. Россиянин первым в текущем сезоне достиг отметки в 80 очков (31+ 49). У ближайшего преследователя Кучерова — нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона — 77 (26+51) очков. Всьреча закончилась со счетом 6:3 в пользу «Тампы».

Второй звездой дня признан финский нападающий «Далласа» Роопе Хинц. Третьей звездой признали вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера.

Филадельфия
3:6
0:2, 2:2, 1:2
Тампа-Бэй
 Оформивший хет-трик Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь