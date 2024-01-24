Оформивший хет-трик Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Хоккей, НХЛ, Неделя 1624.01.2024, 03:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center, 17937 зрителей
|Джон Торторелла
|Джон Купер
|Самуэль Эрссон(Самуэль Эрссон, Самуэль Эрссон)
|Андрей Василевский
|01:46
|Брэйден Пойнт(Максвелл Крозье)
|06:35
|Энтони Чирелли
|16:43
|Расмус Ристолайнен
|18:45
|Никита Кучеров(Брэндон Хагель, Даррен Раддиш)
|21:36
|Шон Уокер
|22:24
|Никита Кучеров(Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос)
|29:56
|Кэм Аткинсон(Шон Уокер, Джоэл Фараби)
|32:19
|Брэндон Хагель
|34:04
|Джейми Драйсдейл(Кэм Аткинсон, Морган Фрост)
|36:11
|Кэм Аткинсон
|37:42
|Майкл Эйссимонт(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
|40:00
|Трэвис Санхейм
|40:00
|Виктор Хедман
|40:42
|Кэмерон Йорк(Морган Фрост)
|59:00
|Брэндон Хагель(Келвин де Хаан, Энтони Чирелли)
|59:49
|Никита Кучеров(Ник Пербикс, Энтони Чирелли)
Никита Кучеров (Тампа-Бэй), Брэйден Пойнт (Тампа-Бэй), Кэм Аткинсон (Филадельфия)
|8
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0