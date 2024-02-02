Стриптиз-клуб Торонто сделал предложение участникам Матча звезд НХЛ-2024

Стриптиз-клуб Filmores предложил свои услуги участникам предстоящего Матча звезд НХЛ. На вывеске клуба написано: «Добро пожаловать на неделю всех звезд НХЛ. Бесплатные танцы на коленях для всех звезд НХЛ 2024 года. Требуется удостоверение личности».

Известно, что это заведение проводило подобные акции и раньше, когда в городе проводились крупные мероприятия. В 2023 году перед финалом Кубка Стэнли стриптиз-клуб в Лас-Вегасе предложил игрокам команды клиентский VIP-статус в случае победы в финале Кубка Стэнли. «Вегас Голден Найтс» обыграл «Флориду Пантерз» в финальной серии со счетом 4−1.