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14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Стриптиз-клуб Торонто сделал предложение участникам Матча звезд НХЛ-2024

Матч звезд НХЛ пройдет в канадском городе 4 февраля.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Стриптиз-клуб Filmores предложил свои услуги участникам предстоящего Матча звезд НХЛ. На вывеске клуба написано: «Добро пожаловать на неделю всех звезд НХЛ. Бесплатные танцы на коленях для всех звезд НХЛ 2024 года. Требуется удостоверение личности».

Известно, что это заведение проводило подобные акции и раньше, когда в городе проводились крупные мероприятия. В 2023 году перед финалом Кубка Стэнли стриптиз-клуб в Лас-Вегасе предложил игрокам команды клиентский VIP-статус в случае победы в финале Кубка Стэнли. «Вегас Голден Найтс» обыграл «Флориду Пантерз» в финальной серии со счетом 4−1.

В 2024 году составы команд на Матч звезд НХЛ определялись путем драфта. Под общим первым номером был выбран российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

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