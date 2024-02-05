Российские хоккеисты «Коламбуса» поймали акулу в Мексике

Источник: Соцсети

Хоккеисты клуба «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Кирилл Марченко сфотографировались с пойманной ими акулой во время отдыха в Мексике. Помимо них на фото присутствуют центральный нападающий «Коламбуса» француз Александр Тексье и хоккейный агент Шуми Бабаев.

«Без комментариев. Я в шоке, и акула тоже», — подписал фотографию в соцсетях Кирилл Марченко.

Чинахов провел 39 матчей в составе «Коламбуса», в которых отметился 24 (14+10) результативными действиями. Воронков набрал 25 (12+13) очков в 44 матчах. Марченко за 48 матчей набрал 25 (15+10) очков.