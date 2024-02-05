Российские хоккеисты «Коламбуса» поймали акулу в Мексике
Хоккеисты уехали из США на время Матча всех звезд НХЛ.
Хоккеисты уехали из США на время Матча всех звезд НХЛ.
Хоккеисты клуба «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Кирилл Марченко сфотографировались с пойманной ими акулой во время отдыха в Мексике. Помимо них на фото присутствуют центральный нападающий «Коламбуса» француз Александр Тексье и хоккейный агент Шуми Бабаев.
«Без комментариев. Я в шоке, и акула тоже», — подписал фотографию в соцсетях Кирилл Марченко.
Чинахов провел 39 матчей в составе «Коламбуса», в которых отметился 24 (14+10) результативными действиями. Воронков набрал 25 (12+13) очков в 44 матчах. Марченко за 48 матчей набрал 25 (15+10) очков.
В сезоне-2023/2024 «Коламбус Блю Джекетс» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Кроме Воронкова, Чинахова и Марченко, за клуб из Огайо также выступают защитник Иван Проворов и голкипер Даниил Тарасов.