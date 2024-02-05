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15:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Российские хоккеисты «Коламбуса» поймали акулу в Мексике

Хоккеисты уехали из США на время Матча всех звезд НХЛ.

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Источник: Соцсети

Хоккеисты клуба «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Кирилл Марченко сфотографировались с пойманной ими акулой во время отдыха в Мексике. Помимо них на фото присутствуют центральный нападающий «Коламбуса» француз Александр Тексье и хоккейный агент Шуми Бабаев.

«Без комментариев. Я в шоке, и акула тоже», — подписал фотографию в соцсетях Кирилл Марченко.

Чинахов провел 39 матчей в составе «Коламбуса», в которых отметился 24 (14+10) результативными действиями. Воронков набрал 25 (12+13) очков в 44 матчах. Марченко за 48 матчей набрал 25 (15+10) очков.

В сезоне-2023/2024 «Коламбус Блю Джекетс» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Кроме Воронкова, Чинахова и Марченко, за клуб из Огайо также выступают защитник Иван Проворов и голкипер Даниил Тарасов.

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