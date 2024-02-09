Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки — 61 гол

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fdd25376226b2df6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240428" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в матче на 17-й минуте открыл капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который забросил шайбу фирменным броском из левого круга вбрасывания в большинстве.

38-летний россиянин впервые с марта 2023 года выдал трехматчевую голевую серию. Ранее в истории «Вашингтона» никто не забивал на протяжении трех игр подряд в возрасте 38 лет и старше. Кроме того, Овечкин выдавал как минимум одну голевую серию из трех матчей в каждом из своих 19 сезонов в НХЛ.

Всего Овечкин провел в этом сезоне 46 матчей и набрал 33 (11+22) очка, имея при этом худший коэффициент полезности в команде — «-18». Отставание от Уэйна Гретцки в cписке лучших снайперов в истории НХЛ сократилось до 61 шайбы.

После шайбы Овечкина «Вашингтон» не смог удержать свое преимущество, пропустив две шайбы в концовке матча. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам, а его одноклубник Дмитрий Куликов поучаствовал в победной шайбе и отметился результативной передачей.