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08:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки — 61 гол

«Вашингтон» на выезде уступил «Флориде» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
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Счет в матче на 17-й минуте открыл капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который забросил шайбу фирменным броском из левого круга вбрасывания в большинстве.

38-летний россиянин впервые с марта 2023 года выдал трехматчевую голевую серию. Ранее в истории «Вашингтона» никто не забивал на протяжении трех игр подряд в возрасте 38 лет и старше. Кроме того, Овечкин выдавал как минимум одну голевую серию из трех матчей в каждом из своих 19 сезонов в НХЛ.

Всего Овечкин провел в этом сезоне 46 матчей и набрал 33 (11+22) очка, имея при этом худший коэффициент полезности в команде — «-18». Отставание от Уэйна Гретцки в cписке лучших снайперов в истории НХЛ сократилось до 61 шайбы.

После шайбы Овечкина «Вашингтон» не смог удержать свое преимущество, пропустив две шайбы в концовке матча. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам, а его одноклубник Дмитрий Куликов поучаствовал в победной шайбе и отметился результативной передачей.

«Вашингтон» продлил свою серию поражений до шести матчей. Подопечные Спенсера Карбери занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на семь очков. Следующий матч «столичные» проведут в воскресенье, 11 февраля, на выезде против лидера Востока «Бостона».

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