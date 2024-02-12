Шайба Торопченко помогла «Сент-Луису» разгромить «Монреаль»

«Сент‑Луис Блюз» в выездном матче разгромил «Монреаль Канадиенс» с счетом 7:2. Начало разгрому положил гол российского нападающего Алексея Торопченко, который на большой скорости со своей половины прошел к воротам соперника, обыграл защитника и уложил шайбу в ворота.

В 2017 году «блюзмены» выбрали Торопченко в четвертом раунде драфта, после чего он отправился в юниорскую лигу Онтарио, где играл за клуб «Гелф Шторм», а потом в АХЛ — за «Сан-Антонио Рэмпейдж». Прошлый сезон стал прорывным для Алексея. Он окончательно освоился в основе «Сент-Луиса», набрав в итоге за 69 матчей 19 (10+9) очков. В сезоне-2023/24 Торопченко набрал 12 очков (8+4).