Панарин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ: видео
«Рейнджерс» дома одержали победу над «Калгари» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» дома одержали победу над «Калгари» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе хозяев шайбы забросил канадец Уилл Куилль (33') и американец Джимми Веси (60'), поразивший уже пустые ворота соперника.
В середине второго периода при счете 0:0 нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин подрался со словаком Мартином Поспишилом, который по ходу своей смены несколько раз атаковал россиянина. К потасовке между хоккеистами сразу же подтянулись игроки обеих команд, но благодаря оперативному вмешательству судей удалось избежать массового побоища. По итогам эпизода пять хоккеистов, включая Панарина и Поспишила, получили малый штраф.
Панарин во второй раз за три последних матча остался без набранных очков, отметившись лишь одним броском в створ при пяти бросках мимо. На счету 32-летнего россиянина 53 матча и 68 (31+37) очков. За минувшую неделю Панарин выпал из четверки лучших бомбардиров сезона, опустившись на седьмую строчку.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков по своим воротам и впервые в этом сезоне отыграл на ноль. 28-летний россиянин был признан первой звездой матча. По общему числу сухих матчей в НХЛ Шестеркин вошел в десятку лучших российских вратарей, вытеснив оттуда Антона Худобина.
«Рейнджерс» одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Бостона» на два очка. Следующий матч команда из Нью-Йорка проведет в пятницу, 16 февраля, дома против «Монреаля».