Панарин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ: видео

В составе хозяев шайбы забросил канадец Уилл Куилль (33') и американец Джимми Веси (60'), поразивший уже пустые ворота соперника.

В середине второго периода при счете 0:0 нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин подрался со словаком Мартином Поспишилом, который по ходу своей смены несколько раз атаковал россиянина. К потасовке между хоккеистами сразу же подтянулись игроки обеих команд, но благодаря оперативному вмешательству судей удалось избежать массового побоища. По итогам эпизода пять хоккеистов, включая Панарина и Поспишила, получили малый штраф.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=193e29ae18aa1206&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240464" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин во второй раз за три последних матча остался без набранных очков, отметившись лишь одним броском в створ при пяти бросках мимо. На счету 32-летнего россиянина 53 матча и 68 (31+37) очков. За минувшую неделю Панарин выпал из четверки лучших бомбардиров сезона, опустившись на седьмую строчку.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков по своим воротам и впервые в этом сезоне отыграл на ноль. 28-летний россиянин был признан первой звездой матча. По общему числу сухих матчей в НХЛ Шестеркин вошел в десятку лучших российских вратарей, вытеснив оттуда Антона Худобина.

Лучшие российские вратари НХЛ по числу матчей на ноль

Евгений Набоков — 59 шатаутов в 697 матчах (8,5% матчей);

Николай Хабибулин — 46 в 799 (5,8%);

Сергей Бобровский — 41 в 680 (6,0%);

Семен Варламов — 40 в 600 (6,7%);

Илья Брызгалов — 34 в 465 (7,3%);

Андрей Василевский — 33 в 453 (7,3%);

Илья Сорокин — 18 в 173 (10,4%);

Александр Георгиев — 15 в 235 (6,4%);

Илья Самсонов — 12 в 152 (7,9%);

Игорь Шестеркин — 12 в 192 (6,3%).