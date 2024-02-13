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10:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ: видео

«Рейнджерс» дома одержали победу над «Калгари» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Рейнджерс
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Источник: AP 2023

В составе хозяев шайбы забросил канадец Уилл Куилль (33') и американец Джимми Веси (60'), поразивший уже пустые ворота соперника.

В середине второго периода при счете 0:0 нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин подрался со словаком Мартином Поспишилом, который по ходу своей смены несколько раз атаковал россиянина. К потасовке между хоккеистами сразу же подтянулись игроки обеих команд, но благодаря оперативному вмешательству судей удалось избежать массового побоища. По итогам эпизода пять хоккеистов, включая Панарина и Поспишила, получили малый штраф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин во второй раз за три последних матча остался без набранных очков, отметившись лишь одним броском в створ при пяти бросках мимо. На счету 32-летнего россиянина 53 матча и 68 (31+37) очков. За минувшую неделю Панарин выпал из четверки лучших бомбардиров сезона, опустившись на седьмую строчку.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков по своим воротам и впервые в этом сезоне отыграл на ноль. 28-летний россиянин был признан первой звездой матча. По общему числу сухих матчей в НХЛ Шестеркин вошел в десятку лучших российских вратарей, вытеснив оттуда Антона Худобина.

Лучшие российские вратари НХЛ по числу матчей на ноль

  • Евгений Набоков — 59 шатаутов в 697 матчах (8,5% матчей);
  • Николай Хабибулин — 46 в 799 (5,8%);
  • Сергей Бобровский — 41 в 680 (6,0%);
  • Семен Варламов — 40 в 600 (6,7%);
  • Илья Брызгалов — 34 в 465 (7,3%);
  • Андрей Василевский — 33 в 453 (7,3%);
  • Илья Сорокин — 18 в 173 (10,4%);
  • Александр Георгиев — 15 в 235 (6,4%);
  • Илья Самсонов — 12 в 152 (7,9%);
  • Игорь Шестеркин — 12 в 192 (6,3%).

«Рейнджерс» одержал пятую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Бостона» на два очка. Следующий матч команда из Нью-Йорка проведет в пятницу, 16 февраля, дома против «Монреаля».

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