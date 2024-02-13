Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» победить «Вегас»

У гостей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло (11'), Йоэль Эрикссон Эк (13', 60'), Марко Росси (47') и Мэтт Болди (48'). У хозяев отличились Джонатан Маршессо (1'), Майкл Амадио (18') и Марк Стоун (50').

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в обеих шайбах своей команды в первом периоде, отметившись двумя результативными передачами. Он был признан третьей звездой матча. На счету 26-летнего нападающего в этом сезоне 45 матчей и 49 (20+29) набранных очков.