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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» победить «Вегас»

«Миннесота» на выезде одержала победу над «Вегасом» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло (11'), Йоэль Эрикссон Эк (13', 60'), Марко Росси (47') и Мэтт Болди (48'). У хозяев отличились Джонатан Маршессо (1'), Майкл Амадио (18') и Марк Стоун (50').

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в обеих шайбах своей команды в первом периоде, отметившись двумя результативными передачами. Он был признан третьей звездой матча. На счету 26-летнего нападающего в этом сезоне 45 матчей и 49 (20+29) набранных очков.

«Миннесота» одержала третью победу подряд и поднялась на 11-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отставание «дикарей» от зоны плей-офф составляет пять очков. Следующий матч команда проведет в четверг, 15 февраля, на выезде против «Аризоны».

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