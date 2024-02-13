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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Шестеркин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан первой звездой минувшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Рейнджерс
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Источник: Reuters

В домашней игре против «Калгари» (2:0) 28-летний россиянин впервые в этом сезоне отыграл «на ноль», отразив все 30 бросков по своим воротам, благодаря чему помог своей команде одержать пятую победу подряд.

В концовке матча у Шестеркина была возможность забросить свою первую шайбу в НХЛ, но его бросок по пустым воротам соперника оказался неточным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй звездой игрового дня в НХЛ стал канадский нападающий «Филадельфии» Трэвис Конекны, записавший на свой счет гол и две передачи в матче с «Аризоной» (5:3). Третьей звездой стал американский нападающий «Миннесоты» Мэттью Болди, на счету которого гол и две передаче в матче с «Вегасом» (5:3).

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