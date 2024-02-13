Шестеркин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

В домашней игре против «Калгари» (2:0) 28-летний россиянин впервые в этом сезоне отыграл «на ноль», отразив все 30 бросков по своим воротам, благодаря чему помог своей команде одержать пятую победу подряд.

В концовке матча у Шестеркина была возможность забросить свою первую шайбу в НХЛ, но его бросок по пустым воротам соперника оказался неточным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=94655c12e6eef530&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240465" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.