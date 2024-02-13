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11:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев заявил, что только один человек может критиковать Овечкина

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил критикам российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.

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Источник: РИА "Новости"

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил выступление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне.

«Овечкин переживает не самые лучшие времена, но поступательное движение сохраняется. Не думаю, что руководство клуба наступает на горло собственной песне для того, чтобы проигрывать командой, а Овечкин забивал. Здесь должны совпадать интересы личные и командные. Самое главное — он в строю, он играет. Мне кажется, что критиковать Овечкина может Уэйн Гретцки, а когда это делают остальные, то это смешно», — приводит «Советский спорт» слова Губерниева.

В сезоне-2023/24 на счету Овечкина 48 игр в регулярном чемпионате, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 835 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 59 голов.

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