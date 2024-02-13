Губерниев заявил, что только один человек может критиковать Овечкина

«Овечкин переживает не самые лучшие времена, но поступательное движение сохраняется. Не думаю, что руководство клуба наступает на горло собственной песне для того, чтобы проигрывать командой, а Овечкин забивал. Здесь должны совпадать интересы личные и командные. Самое главное — он в строю, он играет. Мне кажется, что критиковать Овечкина может Уэйн Гретцки, а когда это делают остальные, то это смешно», — приводит «Советский спорт» слова Губерниева.