Губерниев заявил, что только один человек может критиковать Овечкина
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил критикам российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил критикам российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина.
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил выступление российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне.
«Овечкин переживает не самые лучшие времена, но поступательное движение сохраняется. Не думаю, что руководство клуба наступает на горло собственной песне для того, чтобы проигрывать командой, а Овечкин забивал. Здесь должны совпадать интересы личные и командные. Самое главное — он в строю, он играет. Мне кажется, что критиковать Овечкина может Уэйн Гретцки, а когда это делают остальные, то это смешно», — приводит «Советский спорт» слова Губерниева.
В сезоне-2023/24 на счету Овечкина 48 игр в регулярном чемпионате, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.
Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 835 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 59 голов.