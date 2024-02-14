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08:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Овечкин забросил шайбу в шестом матче НХЛ подряд

«Вашингтон» дома уступил «Колорадо» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вашингтон
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В составе гостей дублем отметился Арттури Лехконен (29', 60'), еще по одной шайбе забросили Росс Колтон (3'), Девон Тэйвз (5'), Микко Рантанен (38) и Майлз Вуд (60). У хозяев результативные броски на счету Бека Маленстина (10'), Коннора Макмайкла (10') и Александра Овечкина (49').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продлил свою результативную серию до шести матчей, поразив ворота «Колорадо» в большинстве фирменным броском из левого круга вбрасывания. Шайба Овечкина позволила его команде сократить отставание в счете до минимального, но за оставшиеся десять минут «столичные» не сумели сравнять счет, пропустив две шайбы в пустые ворота.

Овечкин в пятый раз в своей карьере и впервые с декабря 2018 года забивает на протяжении шести матчей подряд. Он стал третьим игроком в истории лиги после Джонни Буцика (сезон-1974/75) и Бретта Халла (сезон-2003/04), кому удалось оформить подобную серию в возрасте 38 лет и старше. Если Овечкину удастся забросить в следующей игре, то он повторит свой личный рекорд по продолжительности результативной серии, который был установлен в дебютном сезоне-2005/06.

Всего на счету Овечкина в этом сезоне 49 сыгранных матчей и 37 (14+23) набранных очков. Его отставание от рекорда Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ сократилось до 58 шайб.

Стоит отметить, что за время результативной серии Овечкина «Вашингтон» смог одержать лишь одну победу. «Кэпиталз» проиграли восемь из девяти последних матчей в регулярном чемпионате и на данный момент идут на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «Вашингтон» проведет в воскресенье, 18 февраля, на выезде против «Монреаля».

Вашингтон
3:6
2:2, 0:2, 1:2
Колорадо
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