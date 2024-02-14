Никита Кучеров первым в этом сезоне НХЛ набрал 90 очков
«Тампа-Бэй» на выезде одержала победу над «Бостоном» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Бостон
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
«Тампа-Бэй» на выезде одержала победу над «Бостоном» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Чарли Макэвой (23') и Джеймс ван Римсдайк (37'), у гостей забросили Эрик Чернак (4') и Никита Кучеров (22'). Автором единственного точного броска в послематчевой серии буллитов стал нападающий «Тампы» Брейден Пойнт.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров продлил свою результативную серию до восьми матчей. На счету 30-летнего россиянина после 53 матчей регулярного чемпионата 90 (34+56) набранных очков. Он стал первым игроком НХЛ в нынешнем сезоне, кому удалось достичь этой отметки.
Кучеров стал третьим игроком НХЛ в XXI веке, кому удалось набрать 90 очков менее чем за 55 игр. Ранее подобным достижением отметились нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (сезон-2006/07, 54 игры) и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (сезон-2020/21 и сезон-2022/23, 50 игр).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел очередную уверенную игру после звездного уикенда. 29-летний россиянин отразил 36 из 38 бросков по своим воротам и ни разу не пропустил в послематчевой серии буллитов.
В составе «Бостона» 1000-й матч провел нападающий Брэд Маршан. 35-летний канадец поучаствовал в обеих шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами.
«Тампа» одержала пятую победу в семи последних матчах регулярного чемпионата НХЛ и идет на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в пятницу, 16 февраля, дома против «Колорадо».
Другие результаты игрового дня:
«Оттава» дома обыграла «Коламбус» (6:3). Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. У «Коламбуса» заброшенной шайбой отметился нападающий Дмитрий Воронков, которому ассистировал Кирилл Марченко. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.
«Торонто» дома победил «Сент-Луис» (4:1). В составе гостей единственный гол на счету Алексея Торопченко, который забросил во второй игре подряд. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 14 из 15 бросков по своим воротам.
«Сиэтл» на выезде одержал победу над «Айлендерс» (2:1 Б). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.
«Даллас» дома оказался сильнее «Каролины» (4:2). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.
«Эдмонтон» дома одолел «Детройт» (8:4). Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал на свой счет шесть результативных передач, четыре из которых он сделал в заключительном периоде.