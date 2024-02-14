Никита Кучеров первым в этом сезоне НХЛ набрал 90 очков

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В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Чарли Макэвой (23') и Джеймс ван Римсдайк (37'), у гостей забросили Эрик Чернак (4') и Никита Кучеров (22'). Автором единственного точного броска в послематчевой серии буллитов стал нападающий «Тампы» Брейден Пойнт.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров продлил свою результативную серию до восьми матчей. На счету 30-летнего россиянина после 53 матчей регулярного чемпионата 90 (34+56) набранных очков. Он стал первым игроком НХЛ в нынешнем сезоне, кому удалось достичь этой отметки.

Кучеров стал третьим игроком НХЛ в XXI веке, кому удалось набрать 90 очков менее чем за 55 игр. Ранее подобным достижением отметились нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (сезон-2006/07, 54 игры) и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (сезон-2020/21 и сезон-2022/23, 50 игр).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел очередную уверенную игру после звездного уикенда. 29-летний россиянин отразил 36 из 38 бросков по своим воротам и ни разу не пропустил в послематчевой серии буллитов.

В составе «Бостона» 1000-й матч провел нападающий Брэд Маршан. 35-летний канадец поучаствовал в обеих шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами.

«Тампа» одержала пятую победу в семи последних матчах регулярного чемпионата НХЛ и идет на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в пятницу, 16 февраля, дома против «Колорадо».

Другие результаты игрового дня:

«Оттава» дома обыграла «Коламбус» (6:3). Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. У «Коламбуса» заброшенной шайбой отметился нападающий Дмитрий Воронков, которому ассистировал Кирилл Марченко. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4370d8017b67e14d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240477" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Торонто» дома победил «Сент-Луис» (4:1). В составе гостей единственный гол на счету Алексея Торопченко, который забросил во второй игре подряд. Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 14 из 15 бросков по своим воротам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3d02229738f8f49e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240476" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сиэтл» на выезде одержал победу над «Айлендерс» (2:1 Б). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

«Даллас» дома оказался сильнее «Каролины» (4:2). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.