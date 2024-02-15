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18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Четверо россиян попали в десятку лучших вратарей по версии ESPN

Лучший из российских голкиперов занял второе место в рейтинге.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Портал ESPN составил рейтинг 10 лучших голкиперов НХЛ. В него вошли четверо представителей России — Андрей Василевский, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин и Сергей Бобровский.

В опросе приняли участие десять игроков НХЛ, а также десять человек из отделов хоккейных операций команд НХЛ, включая двух тренеров и трех генеральных менеджеров. Респондентов просили назвать десять лучших на данный момент хоккеистов на позиции центра, вингера, защитника и вратаря, основываясь на заранее составленном списке из 30−40 лучших игроков в каждом амплуа. Занявший первое место в списке получал 10 очков, а десятое — 1 балл.

Первое место в рейтинге занял голкипер «Виннипег Джетс» «Коннор Хеллебайк (165 очков). Россиянин Андрей Василевский из клуба “Тампа-Бэй Лайтнинг” расположился на второй строчке (144), третьим стал Тэтчер Демко из “Ванкувер Кэнакс” (126).

Также в топ-10 попали:
4. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 119 очков;
5. Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») -— 111;
6. Джейк Оттинджер («Даллас Старз») — 99;
7. Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз») — 74;
8. Джереми Свэйман («Бостон Брюинз») — 65;
9. Сергей Бобровский («Флорида Пантерз») — 40;
10. Линус Улльмарк («Бостон Брюинз») — 35.

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Четверо россиян попали в десятку лучших вратарей по версии ESPN
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