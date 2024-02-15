Четверо россиян попали в десятку лучших вратарей по версии ESPN

В опросе приняли участие десять игроков НХЛ, а также десять человек из отделов хоккейных операций команд НХЛ, включая двух тренеров и трех генеральных менеджеров. Респондентов просили назвать десять лучших на данный момент хоккеистов на позиции центра, вингера, защитника и вратаря, основываясь на заранее составленном списке из 30−40 лучших игроков в каждом амплуа. Занявший первое место в списке получал 10 очков, а десятое — 1 балл.