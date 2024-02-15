«Коламбус» уволил генменеджера, работавшего в клубе с 2012 года
За клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» играет пять хоккеистов из России.
За клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» играет пять хоккеистов из России.
57-летний Ярмо Кекяляйнен отправлен в отставку с поста генерального менеджера «Блю Джекетс».
«Это один из самых тяжелых дней в моей карьере, поскольку Ярмо — мой друг, человек, которого я очень уважаю и который сделал много хороших вещей за время своего пребывания здесь. Наша игра недостаточно хороша, и настало время по-новому взглянуть на то, как мы движемся вперед», — заявил президент по хоккейным операциям «Коламбуса» Джон Дэвидсон.
Именно Джон Дэвидсон возьмет на себя функции генерального менеджера до назначения клубом на этот пост нового человека.
За клуб из Огайо выступают нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Кирилл Марченко, защитник Иван Проворов и голкипер Даниил Тарасов.
На данный момент «Коламбус» находится на последней, 16-й позиции, в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 52 матчах.