«Коламбус» уволил генменеджера, работавшего в клубе с 2012 года

«Это один из самых тяжелых дней в моей карьере, поскольку Ярмо — мой друг, человек, которого я очень уважаю и который сделал много хороших вещей за время своего пребывания здесь. Наша игра недостаточно хороша, и настало время по-новому взглянуть на то, как мы движемся вперед», — заявил президент по хоккейным операциям «Коламбуса» Джон Дэвидсон.