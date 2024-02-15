Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
Авангард
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Лада
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
Б
21
Хоккей. НХЛ
16.02
Баффало
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.02
Бостон
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
16.02
Нью-Джерси
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
16.02
Оттава
Анахайм
Хоккей. НХЛ
16.02
Рейнджерс
Монреаль
Хоккей. НХЛ
16.02
Тампа-Бэй
Колорадо
Хоккей. НХЛ
16.02
Торонто
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
16.02
Сент-Луис
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
16.02
Нэшвилл
Даллас
Хоккей. НХЛ
16.02
Чикаго
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
16.02
Калгари
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
16.02
Ванкувер
Детройт
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Миннесота
13
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
05:30
Аризона
Миннесота
13
03:30
Виннипег
Сан-Хосе
10
03:30
Питтсбург
Флорида
25
14.02
Эдмонтон
Детройт
84
14.02
Чикаго
Ванкувер
24
14.02
Даллас
Каролина
42
14.02
Нэшвилл
Нью-Джерси
24
14.02
Айлендерс
Сиэтл
Б
12
Хоккей. НХЛ. Все результаты
18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Коламбус» уволил генменеджера, работавшего в клубе с 2012 года

За клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» играет пять хоккеистов из России.

КоламбусНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

57-летний Ярмо Кекяляйнен отправлен в отставку с поста генерального менеджера «Блю Джекетс».

«Это один из самых тяжелых дней в моей карьере, поскольку Ярмо — мой друг, человек, которого я очень уважаю и который сделал много хороших вещей за время своего пребывания здесь. Наша игра недостаточно хороша, и настало время по-новому взглянуть на то, как мы движемся вперед», — заявил президент по хоккейным операциям «Коламбуса» Джон Дэвидсон.

Именно Джон Дэвидсон возьмет на себя функции генерального менеджера до назначения клубом на этот пост нового человека.

За клуб из Огайо выступают нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов, Кирилл Марченко, защитник Иван Проворов и голкипер Даниил Тарасов.

На данный момент «Коламбус» находится на последней, 16-й позиции, в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 52 матчах.

 «Коламбус» уволил генменеджера, работавшего в клубе с 2012 года
Четверо россиян попали в десятку лучших вратарей по версии ESPN
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь