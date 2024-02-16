Дубль и передача Кучерова принесли «Тампе» победу над «Колорадо»

В составе хозяев дублем отметился нападающий Никита Кучеров (19', 49'). Еще по одной шайбе забросили Брейден Пойнт (18'), Стивен Стэмкос (44'), а также Энтони Сирелли (60') и Ник Пербикс (60'), поразившие уже пустые ворота. У «Колорадо» отличились Боуэн Байрэм (16', 36') и Арттури Лехконен (44').

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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Помимо двух заброшенных шайб, 30-летний россиянин отметился результативной передачей через всю площадку на капитана команды Стивена Стэмкоса.

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В концовке матча у Кучерова была возможность оформить хет-трик, однако после его броска с центра площадки по пустым воротам шайба прошла в нескольких сантиметрах от штанги.

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Благодаря трем набранным очкам Кучеров сумел укрепить свое лидерство в списке лучших бомбардиров сезона. После 54 сыгранных матчей в активе россиянина 93 (36+57) набранных очка. Его ближайшим преследователем является нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, который в этом матче отметился двумя результативными передачами и довел число своих очков в сезоне до 89 (32+57).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 из 31 бросков по своим воротам. Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев наблюдал за матчем со скамейки запасных.