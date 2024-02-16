Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль»
«Рейнджерс» дома обыграл «Монреаль» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе хозяев хет-триком отметился нападающий Крис Крайдер (32', 36', 48'), еще по одной шайбе забросили Уилл Кайлли (33'), Мика Зибанеджад (35'), Алекси Лафреньер (45') и Каапо Какко (50'). У гостей отличились Джейк Эванс (15'), Юрай Слафковски (37') и дважды Коул Кофилд (47', 52').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами и вернул себе место в пятерке лучших бомбардиров сезона. В активе 32-летнего россиянина после 54 сыгранных матчей 71 (31+40) набранное очко.
«Рейнджерс» одержал шестую победу подряд и сократил отставание от лидеров Восточной конференции «Бостона» и «Флориды» до одного балла. Следующий матч команда проведет в воскресенье, 18 февраля, на выезде против «Айлендерс».
«Анахайм» на выезде обыграл «Оттаву» (5:1). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков открыл счет в матче, забросив третью шайбу в этом сезоне.
«Торонто» дома обыграл «Филадельфию» (4:3 ОТ). Вратарь «Торонто» Илья Самсонов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик за семь минут и упрочил лидерство в списке лучших снайперов сезона.
«Сент-Луис» дома одержал победу над «Эдмонтоном» (6:3). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.
«Сан-Хосе» на выезде победил «Калгари» (6:3). Нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко забросил третью шайбу за новую команду после обмена из «Ванкувера».
«Ванкувер» дома обыграл «Детройт» (4:1). Защитник «Ванкувера» Никита Задоров забросил первую шайбу за новую команду после обмена из «Калгари».