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09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Бедард вернулся после перелома челюсти и сыграл с «Питтсбургом»

Первый номер драфта НХЛ, нападающий «Чикаго» Коннор Бедард восстановился после перелома челюсти и сыграл против «Питтсбурга».

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Источник: Reuters

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своей арене принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей. Вернувшийся после перелома челюсти, нападающий «Блэкхокс» Бедард отметился голевой передачей на Курашева.

Напомним, 18-летний хоккеист получил травму 5 января в матче против «Нью-Джерси» и с тех пор не появлялся в официальных играх.

Коннор Бедард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2023 года под общим первым номером. В июле он подписал с клубом трехлетний контракт новичка. В текущем сезоне на счету нападающего 34 очка (15 шайб и 19 результативных передач). Ранее НХЛ вызвала Бедарда для участия в Матче звезд, который пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто.

В 2023 году Бедард в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира, став лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром турнира (9+14). Форвард был признан самым ценными игроком и лучшим нападающим чемпионата и был включен в символическую сборную. Также Международная федерация хоккея назвала Бедарда лучшим игроком 2023 года.

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1:4
0:2, 1:0, 0:2
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