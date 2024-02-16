Бедард вернулся после перелома челюсти и сыграл с «Питтсбургом»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своей арене принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу гостей. Вернувшийся после перелома челюсти, нападающий «Блэкхокс» Бедард отметился голевой передачей на Курашева.

Напомним, 18-летний хоккеист получил травму 5 января в матче против «Нью-Джерси» и с тех пор не появлялся в официальных играх.

Коннор Бедард был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2023 года под общим первым номером. В июле он подписал с клубом трехлетний контракт новичка. В текущем сезоне на счету нападающего 34 очка (15 шайб и 19 результативных передач). Ранее НХЛ вызвала Бедарда для участия в Матче звезд, который пройдет с 1 по 3 февраля в Торонто.