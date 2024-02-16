Мэттьюс — второй игрок НХЛ в XXI веке с пятью хет-триками за сезон

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0a94befacc9ac959&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240510" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все три шайбы 26-летний американец забросил во втором периоде, оформив хет-трик за 7 минут и 49 секунд. Это второй самый быстрый хет-трик в истории «Торонто» в XXI веке.

Для Мэттьюса это уже пятый по счету хет-трик в текущем сезоне. Он стал вторым игроком в истории НХЛ в XXI веке, кому удалось выдать такое количество хет-триков за сезон. Ранее подобным достижением мог похвастать лишь нападающий «Сан-Хосе» Джонатан Чичу, который оформил пять хет-триков в сезоне-2005/06.

Рекорд НХЛ по числу матчей с тремя или более шайбами за сезон принадлежит Уэйну Гретцки, которому дважды удавалось оформить по десять хет-триков.

Мэттьюс укрепил свое лидерство в списке лучших снайперов сезона. На счету лидера «Торонто» после 51 сыгранного матча 45 заброшенных шайб. Его ближайшими преследователями являются нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт (39) и нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (36).

Если Мэттьюс сумеет сохранить текущий темп до конца сезона, то он станет первым игроком НХЛ в XXI веке, кто забросит 70 шайб за сезон. На данный момент рекорд по числу заброшенных шайб за сезон принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, который в сезоне-2007/08 забросил 65 шайб.