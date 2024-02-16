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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Мэттьюс — второй игрок НХЛ в XXI веке с пятью хет-триками за сезон

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:3 ОТ).

Торонто
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Все три шайбы 26-летний американец забросил во втором периоде, оформив хет-трик за 7 минут и 49 секунд. Это второй самый быстрый хет-трик в истории «Торонто» в XXI веке.

Для Мэттьюса это уже пятый по счету хет-трик в текущем сезоне. Он стал вторым игроком в истории НХЛ в XXI веке, кому удалось выдать такое количество хет-триков за сезон. Ранее подобным достижением мог похвастать лишь нападающий «Сан-Хосе» Джонатан Чичу, который оформил пять хет-триков в сезоне-2005/06.

Рекорд НХЛ по числу матчей с тремя или более шайбами за сезон принадлежит Уэйну Гретцки, которому дважды удавалось оформить по десять хет-триков.

Мэттьюс укрепил свое лидерство в списке лучших снайперов сезона. На счету лидера «Торонто» после 51 сыгранного матча 45 заброшенных шайб. Его ближайшими преследователями являются нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт (39) и нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (36).

Если Мэттьюс сумеет сохранить текущий темп до конца сезона, то он станет первым игроком НХЛ в XXI веке, кто забросит 70 шайб за сезон. На данный момент рекорд по числу заброшенных шайб за сезон принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, который в сезоне-2007/08 забросил 65 шайб.

«Торонто» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «кленовые листья» проведут в воскресенье, 18 февраля, дома против «Анахайма».

Торонто
4:3ОТ
0:1, 3:0, 0:2
Филадельфия
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