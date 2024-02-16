Торторелла — о поведении молодых игроков в НХЛ: Это тупая лига

"Боже мой. Это другая лига. Мне нужно быть очень осторожным, когда я говорю про это все. Это тупая лига. Она изменилась и для тренеров. И нам пришлось вносить коррективы, потому что было допущено так много ошибок. Проблема с молодыми хоккеистами в том, что иногда им приходится ждать своей очереди. Им нужно завоевать уважение, не хотеть и не ожидать всего прямо сейчас. Это касается времени на льду, контракта, чего бы это ни было. Иногда хорошо просто дождаться своей очереди и заслужить всё это. Спортсмены изменились. Вокруг них есть окружение, которое, я думаю, направляет их на неверный путь.