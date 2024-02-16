Торторелла — о поведении молодых игроков в НХЛ: Это тупая лига
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался о поведении молодых игроков в Национальной хоккейной лиге.
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался о поведении молодых игроков в Национальной хоккейной лиге.
Главный тренер «Филадельфии» сожалеет о том, что НХЛ меняется с приходом современных молодых игроков.
"Боже мой. Это другая лига. Мне нужно быть очень осторожным, когда я говорю про это все. Это тупая лига. Она изменилась и для тренеров. И нам пришлось вносить коррективы, потому что было допущено так много ошибок. Проблема с молодыми хоккеистами в том, что иногда им приходится ждать своей очереди. Им нужно завоевать уважение, не хотеть и не ожидать всего прямо сейчас. Это касается времени на льду, контракта, чего бы это ни было. Иногда хорошо просто дождаться своей очереди и заслужить всё это. Спортсмены изменились. Вокруг них есть окружение, которое, я думаю, направляет их на неверный путь.
Уважайте то, как вы ведете себя в раздевалке. Уважайте то, как вы ведете себя на льду. Вы можете сказать, что это старая школа, но мы не можем потерять то, что значит быть настоящим профессионалом в Национальной хоккейной лиге. Нельзя терять основу того, чем является НХЛ", — приводит Sportsnet слова Тортореллы.
65-летний специалист ранее возглавлял такие команды как «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Ванкувер Кэнакс» «Коламбус Блю Джекетс». В 2004 году «Тампа» под руководством Тортореллы впервые в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли.
В декабре 2023 года Джон Торторелла стал восьмым тренером в истории НХЛ, достигшим отметки 1500 матчей в качестве главного тренера.