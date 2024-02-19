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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Питтсбург» вывел из обращения номер Яромира Ягра

«Питтсбург» вывел из обращения 68-й номер, под которым выступал легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр.

Питтсбург
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Источник: Reuters

Торжественная церемония прошла перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (1:2). После поднятия свитера под своды домашней арены «пингвинов» 52-летний Ягр принял участие в предматчевой раскатке команды. Хоккеисты «Питтсбурга» вышли на нее в свитерах с 68-м номером и специальных париках, копирующих фирменную шевелюру Ягра, которую чех носил в 90-х.

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«Питтсбург» на протяжении большей части матча с «Лос-Анджелесом» лидировал в счете, но в итоге потерпел поражение, пропустив две шайбы в концовке матча. Решающую шайбу «пингвины» пропустили в большинстве за три минуты до конца встречи.

«Питтсбург» был первым клубом Яромира Ягра в его заокеанской карьере. Он выступал за «пингвинов» с 1990 по 2001 год и в первые два сезона завоевал с ними два Кубка Стэнли. В рамках регулярных чемпионатов Ягр провел за «Питтсбург» 806 матчей и набрал 1079 (439+640) очков. Чех занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов в истории клуба.

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Ягр стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», чей номер был выведен из обращения. Первым такой чести был удостоен многолетний партнер Ягра по звену Марио Лемье, чей 66-й номер был выведен в 1997 году. Спустя три года канадец возобновил карьеру, из-за чего его баннер был спущен, а затем вновь поднят в 2006 году.

В 2001 году «Питтсбург» вывел из обращения 21-й номер, под которым в сезоне-1969/70 выступал нападающий Мишель Бриер. В мае 1970 года новичок «Питтсбурга» попал в автокатастрофу, после которой он провел в коме 11 месяцев и в итоге скончался в возрасте 21 года.

Ягр выступал в НХЛ до 2018 года. Он занимает второе место в истории лиги по числу набранных очков (1921), уступая лишь Уэйну Гретцки (2857). После ухода из НХЛ Ягр продолжил карьеру в родном клубе «Кладно», где и играет до сих пор. В этом сезоне 52-летний чех провел в Экстралиге 15 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка.

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