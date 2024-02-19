«Питтсбург» вывел из обращения номер Яромира Ягра

Торжественная церемония прошла перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (1:2). После поднятия свитера под своды домашней арены «пингвинов» 52-летний Ягр принял участие в предматчевой раскатке команды. Хоккеисты «Питтсбурга» вышли на нее в свитерах с 68-м номером и специальных париках, копирующих фирменную шевелюру Ягра, которую чех носил в 90-х.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=056613c8b10c6b03&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240537" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург» на протяжении большей части матча с «Лос-Анджелесом» лидировал в счете, но в итоге потерпел поражение, пропустив две шайбы в концовке матча. Решающую шайбу «пингвины» пропустили в большинстве за три минуты до конца встречи.

«Питтсбург» был первым клубом Яромира Ягра в его заокеанской карьере. Он выступал за «пингвинов» с 1990 по 2001 год и в первые два сезона завоевал с ними два Кубка Стэнли. В рамках регулярных чемпионатов Ягр провел за «Питтсбург» 806 матчей и набрал 1079 (439+640) очков. Чех занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов в истории клуба.

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Ягр стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», чей номер был выведен из обращения. Первым такой чести был удостоен многолетний партнер Ягра по звену Марио Лемье, чей 66-й номер был выведен в 1997 году. Спустя три года канадец возобновил карьеру, из-за чего его баннер был спущен, а затем вновь поднят в 2006 году.

В 2001 году «Питтсбург» вывел из обращения 21-й номер, под которым в сезоне-1969/70 выступал нападающий Мишель Бриер. В мае 1970 года новичок «Питтсбурга» попал в автокатастрофу, после которой он провел в коме 11 месяцев и в итоге скончался в возрасте 21 года.