Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
Анахайм
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Даллас
Хоккей. НХЛ
21:00
Сент-Луис
Торонто
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
23:30
Сиэтл
Детройт
Хоккей. НХЛ
02:00
Колорадо
Аризона
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Лос-Анджелес
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
02:00
Колорадо
Аризона
43
02:00
Питтсбург
Лос-Анджелес
12
18.02
Айлендерс
Рейнджерс
ОТ
56
18.02
Вегас
Каролина
13
18.02
Сан-Хосе
Коламбус
34
18.02
Ванкувер
Виннипег
24
18.02
Нью-Джерси
Филадельфия
63
18.02
Монреаль
Вашингтон
34
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Рейнджерс
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Минувшей ночью 32-летний россиянин в матче против «Айлендерс» (6:5 ОТ) записал на свой счет две результативные передачи и победную шайбу в овертайме. Для Панарина это 32-я заброшенная шайба в текущем сезоне, благодаря чему он повторил личный рекорд по голам в НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч между «Айлендерс» и «Рейнджерс» проходил на открытом воздухе на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). На игре присутствовали 79 690 зрителей, что стало третьим рекордным показателем посещаемости в истории НХЛ.

«Атмосфера была невероятной. Эта энергия ни с чем не сравнится. Мне пришлось сдерживать слезы, потому что это было такое зрелище… Хочу поблагодарить фанатов за эту волну эмоций», — сказал Панарин после матча.

Второй звездой дня стал нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, оформивший дубль в концовке выездной игры с «Питтсбургом» (2:1). При этом победную шайбу 27-летний швед забросил в меньшинстве.

Третьей звездой дня признан капитан «Колорадо» Натан Маккиннон, записавший на свой счет гол и результативную передачу в матче с «Аризоной» (4:3). Благодаря этому 28-летний канадец сократил отставание в списке лучших бомбардиров сезона от нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова до трех очков.

Читайте также
Айлендерс
5:6ОТ
3:1, 1:2, 1:2
Рейнджерс
 На тренировочной базе в Новогорске обрушилась крыша бассейна
Олимпийский чемпион рассказал о счастливых грязных носках в Сочи
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь