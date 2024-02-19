Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Минувшей ночью 32-летний россиянин в матче против «Айлендерс» (6:5 ОТ) записал на свой счет две результативные передачи и победную шайбу в овертайме. Для Панарина это 32-я заброшенная шайба в текущем сезоне, благодаря чему он повторил личный рекорд по голам в НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8edb61d0d209de36&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240532" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч между «Айлендерс» и «Рейнджерс» проходил на открытом воздухе на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). На игре присутствовали 79 690 зрителей, что стало третьим рекордным показателем посещаемости в истории НХЛ.

«Атмосфера была невероятной. Эта энергия ни с чем не сравнится. Мне пришлось сдерживать слезы, потому что это было такое зрелище… Хочу поблагодарить фанатов за эту волну эмоций», — сказал Панарин после матча.

Второй звездой дня стал нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, оформивший дубль в концовке выездной игры с «Питтсбургом» (2:1). При этом победную шайбу 27-летний швед забросил в меньшинстве.