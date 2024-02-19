Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
Минувшей ночью 32-летний россиянин в матче против «Айлендерс» (6:5 ОТ) записал на свой счет две результативные передачи и победную шайбу в овертайме. Для Панарина это 32-я заброшенная шайба в текущем сезоне, благодаря чему он повторил личный рекорд по голам в НХЛ.
Матч между «Айлендерс» и «Рейнджерс» проходил на открытом воздухе на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). На игре присутствовали 79 690 зрителей, что стало третьим рекордным показателем посещаемости в истории НХЛ.
«Атмосфера была невероятной. Эта энергия ни с чем не сравнится. Мне пришлось сдерживать слезы, потому что это было такое зрелище… Хочу поблагодарить фанатов за эту волну эмоций», — сказал Панарин после матча.
Второй звездой дня стал нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе, оформивший дубль в концовке выездной игры с «Питтсбургом» (2:1). При этом победную шайбу 27-летний швед забросил в меньшинстве.
Третьей звездой дня признан капитан «Колорадо» Натан Маккиннон, записавший на свой счет гол и результативную передачу в матче с «Аризоной» (4:3). Благодаря этому 28-летний канадец сократил отставание в списке лучших бомбардиров сезона от нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова до трех очков.