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08:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Никита Кучеров прервал десятиматчевую серию с набранными очками

«Тампа-Бэй» на выезде уступила «Оттаве» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй
Оттава
Каролина
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Источник: NHL.com

У хозяев дублем в ворота бывшей команды отметился нападающий Матье Жозеф (14', 36'), еще по одной шайбе забросили Тим Штюцле (11') и Владимир Тарасенко (45'). У гостей отличились Митчелл Чаффи (37') и Брэйден Поинт (45').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не смог отметиться результативными действиями в этой встречи, из-за чего прервалась его серия из десяти матчей подряд с набранными очками. Кроме того, 30-летний россиянин в третий раз в этом сезоне не нанес ни одного броска в створ ворот.

Тем не менее Кучеров сохранил за собой лидерство в списке лучших бомбардиров сезона. В нынешнем сезоне он принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 94 (36+58) очка. Ближайшего преследователя в лице нападающего «Колорадо» Натана Маккинона он опережает на три балла.

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко забросил 15-ю шайбу в этом сезоне. На его счету после 50 сыгранных матчей 37 (15+22) набранных очков. Его одноклубник Артем Зуб поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» потерпела второе поражения кряду и опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в пятницу, 23 февраля, дома против «Вашингтона».

«Оттава» располагается на предпоследнем, 15-м месте на Востоке. Следующий матч «сенаторы» проведут в среду, 21 февраля, на выезде против «Флориды».

В другом матче игрового дня «Каролина» дома обыграла «Чикаго» (6:3). У хозяев по голевой передаче оформили нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов.

Тампа-Бэй
2:4
0:2, 1:1, 1:1
Оттава
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