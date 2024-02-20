Никита Кучеров прервал десятиматчевую серию с набранными очками

У хозяев дублем в ворота бывшей команды отметился нападающий Матье Жозеф (14', 36'), еще по одной шайбе забросили Тим Штюцле (11') и Владимир Тарасенко (45'). У гостей отличились Митчелл Чаффи (37') и Брэйден Поинт (45').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не смог отметиться результативными действиями в этой встречи, из-за чего прервалась его серия из десяти матчей подряд с набранными очками. Кроме того, 30-летний россиянин в третий раз в этом сезоне не нанес ни одного броска в створ ворот.

Тем не менее Кучеров сохранил за собой лидерство в списке лучших бомбардиров сезона. В нынешнем сезоне он принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 94 (36+58) очка. Ближайшего преследователя в лице нападающего «Колорадо» Натана Маккинона он опережает на три балла.

Нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко забросил 15-ю шайбу в этом сезоне. На его счету после 50 сыгранных матчей 37 (15+22) набранных очков. Его одноклубник Артем Зуб поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a37b5e16a642aca6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240541" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тампа» потерпела второе поражения кряду и опустилась на седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в пятницу, 23 февраля, дома против «Вашингтона».

«Оттава» располагается на предпоследнем, 15-м месте на Востоке. Следующий матч «сенаторы» проведут в среду, 21 февраля, на выезде против «Флориды».