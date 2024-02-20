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10:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Капризов с шестью очками не попал в тройку звезд игрового дня НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший шесть очков в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (10:7), не попал в тройку звезд игрового дня.

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Источник: Соцсети ХК "Миннесота Уайлд"

26-летний россиянин установил личный рекорд и повторил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам за один матч, забросив три шайбы и сделав три результативные передачи. Он стал третьим россиянином после Сергея Макарова (сезон-1989/90) и Никиты Кучерова (сезон-2023/24), кому удавалось набрать шесть или более очков в одном матче НХЛ.

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Первой звездой дня признан партнер Капризова по команде шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк, в активе которого аналогичная статистика — три заброшенных шайбы и три результативные передачи.

Второй звездой дня стал нападающий «Виннипега» Шон Монахан, оформивший хет-трик в выездной игре против «Калгари» (3:6). 29-летний канадец трижды поразил ворота своей бывшей команды с интервалом 5 минут 17 секунд, оформив второй самый быстрый хет-трик в истории «Виннипега».

Третьей звездой дня признан нападающий «Детройта» Патрик Кейн, который сделал голевую передачу в выездной игре против «Сиэтла» (4:3 ОТ). Для 35-летнего американца этот ассист стал 800-м в карьере. По числу голевых передач среди действующих игроков Кейн уступает лишь капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби (976).

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10:7
1:2, 2:3, 7:2
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