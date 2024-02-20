Капризов с шестью очками не попал в тройку звезд игрового дня НХЛ

26-летний россиянин установил личный рекорд и повторил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам за один матч, забросив три шайбы и сделав три результативные передачи. Он стал третьим россиянином после Сергея Макарова (сезон-1989/90) и Никиты Кучерова (сезон-2023/24), кому удавалось набрать шесть или более очков в одном матче НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=35f6272256464dc8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240542" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первой звездой дня признан партнер Капризова по команде шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк, в активе которого аналогичная статистика — три заброшенных шайбы и три результативные передачи.

Второй звездой дня стал нападающий «Виннипега» Шон Монахан, оформивший хет-трик в выездной игре против «Калгари» (3:6). 29-летний канадец трижды поразил ворота своей бывшей команды с интервалом 5 минут 17 секунд, оформив второй самый быстрый хет-трик в истории «Виннипега».