Капризов с шестью очками не попал в тройку звезд игрового дня НХЛ
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший шесть очков в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (10:7), не попал в тройку звезд игрового дня.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший шесть очков в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (10:7), не попал в тройку звезд игрового дня.
26-летний россиянин установил личный рекорд и повторил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам за один матч, забросив три шайбы и сделав три результативные передачи. Он стал третьим россиянином после Сергея Макарова (сезон-1989/90) и Никиты Кучерова (сезон-2023/24), кому удавалось набрать шесть или более очков в одном матче НХЛ.
Первой звездой дня признан партнер Капризова по команде шведский нападающий Йоэль Эрикссон Эк, в активе которого аналогичная статистика — три заброшенных шайбы и три результативные передачи.
Второй звездой дня стал нападающий «Виннипега» Шон Монахан, оформивший хет-трик в выездной игре против «Калгари» (3:6). 29-летний канадец трижды поразил ворота своей бывшей команды с интервалом 5 минут 17 секунд, оформив второй самый быстрый хет-трик в истории «Виннипега».
Третьей звездой дня признан нападающий «Детройта» Патрик Кейн, который сделал голевую передачу в выездной игре против «Сиэтла» (4:3 ОТ). Для 35-летнего американца этот ассист стал 800-м в карьере. По числу голевых передач среди действующих игроков Кейн уступает лишь капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби (976).