Макдэвид первым в XXI веке провел восемь сезонов кряду с 90+ очками
Нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал первым хоккеистом в XXI веке, набравшим 90+ очков в восьми сезонах подряд.
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Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
Нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал первым хоккеистом в XXI веке, набравшим 90+ очков в восьми сезонах подряд.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ойлерз» принимали «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счетом 4:2. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал на свой счет две результативные передачи, набрав таким образом 91 (21+70) очко в регулярном чемпионате. Макдэвид стал первым игроком НХЛ в XXI веке с восемью сезонами кряду с 90+ очками. Рекорд по количеству сезонов подряд с 90 очками принадлежит Уэйну Гретцки (13 сезонов, 1979−1992).
Также Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, кто отдал 70 передач в четырех сезонах подряд.