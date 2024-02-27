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09:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Макдэвид первым в XXI веке провел восемь сезонов кряду с 90+ очками

Нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал первым хоккеистом в XXI веке, набравшим 90+ очков в восьми сезонах подряд.

Эдмонтон
Лос-АнджелесНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ойлерз» принимали «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счетом 4:2. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал на свой счет две результативные передачи, набрав таким образом 91 (21+70) очко в регулярном чемпионате. Макдэвид стал первым игроком НХЛ в XXI веке с восемью сезонами кряду с 90+ очками. Рекорд по количеству сезонов подряд с 90 очками принадлежит Уэйну Гретцки (13 сезонов, 1979−1992).

Также Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ, кто отдал 70 передач в четырех сезонах подряд.

Эдмонтон
4:2
1:1, 1:1, 2:0
Лос-Анджелес
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