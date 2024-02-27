Макдэвид первым в XXI веке провел восемь сезонов кряду с 90+ очками

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ойлерз» принимали «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счетом 4:2. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид записал на свой счет две результативные передачи, набрав таким образом 91 (21+70) очко в регулярном чемпионате. Макдэвид стал первым игроком НХЛ в XXI веке с восемью сезонами кряду с 90+ очками. Рекорд по количеству сезонов подряд с 90 очками принадлежит Уэйну Гретцки (13 сезонов, 1979−1992).