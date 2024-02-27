Тренер «Колорадо» высказался о скором возвращении Ничушкина

«Разница в наших результатах с ним и без него довольно очевидна. Это показывает, как много он значит для нашей команды, поэтому мы надеемся, что он вернется в состав и будет в хорошем ментальном состоянии, как было с Жираром. Он вернулся, освежился, набрался сил, чувствует себя прекрасно и отлично играет. Надеюсь, с Вэлом будет то же самое», — сказал Беднар.