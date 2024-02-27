Тренер «Колорадо» высказался о скором возвращении Ничушкина
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал скорое возвращение на лед нападающего Валерия Ничушкина. Об этом сообщает The Denver Post.
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал скорое возвращение на лед нападающего Валерия Ничушкина. Об этом сообщает The Denver Post.
В середине января Ничушкин покинул расположение «Колорадо» для прохождения программы помощи игрокам НХЛ. Накануне стало известно, что 28-летний россиянин успешно завершил ее и получил разрешение на участие в командных тренировках.
«Разница в наших результатах с ним и без него довольно очевидна. Это показывает, как много он значит для нашей команды, поэтому мы надеемся, что он вернется в состав и будет в хорошем ментальном состоянии, как было с Жираром. Он вернулся, освежился, набрался сил, чувствует себя прекрасно и отлично играет. Надеюсь, с Вэлом будет то же самое», — сказал Беднар.
На данный момент Ничушкин пропустил 17 матчей команды, в которых «лавины» потерпели девять поражений. Команда откатилась на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
В нынешнем сезоне Ничушкин провел 40 матчей, в которых набрал 42 (22+20) очка. На тот момент, когда россиянин покидал расположение «Колорадо», он входил в тройку лучших снайперов команды.