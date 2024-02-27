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09:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Колорадо» высказался о скором возвращении Ничушкина

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал скорое возвращение на лед нападающего Валерия Ничушкина. Об этом сообщает The Denver Post.

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Источник: Reuters

В середине января Ничушкин покинул расположение «Колорадо» для прохождения программы помощи игрокам НХЛ. Накануне стало известно, что 28-летний россиянин успешно завершил ее и получил разрешение на участие в командных тренировках.

«Разница в наших результатах с ним и без него довольно очевидна. Это показывает, как много он значит для нашей команды, поэтому мы надеемся, что он вернется в состав и будет в хорошем ментальном состоянии, как было с Жираром. Он вернулся, освежился, набрался сил, чувствует себя прекрасно и отлично играет. Надеюсь, с Вэлом будет то же самое», — сказал Беднар.

На данный момент Ничушкин пропустил 17 матчей команды, в которых «лавины» потерпели девять поражений. Команда откатилась на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

В нынешнем сезоне Ничушкин провел 40 матчей, в которых набрал 42 (22+20) очка. На тот момент, когда россиянин покидал расположение «Колорадо», он входил в тройку лучших снайперов команды.

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