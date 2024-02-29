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08:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Дубль Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Коламбусом»

«Рейнджерс» дома обыграли «Коламбус» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Рейнджерс
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Источник: Reuters

В составе хозяев дублем отметился Артемий Панарин (28', 60'), также забивали Адам Фокс (35') и Крис Крайдер (60'). У гостей единственный результативный бросок в активе Коула Силлинджера (44').

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Нападающий Артемий Панарин был признан первой звездой матча. 32-летний россиянин забросил две шайбы в ворота бывшей команды (вторая — в пустые ворота), добавив к ним результативную передачу. После 60 сыгранных матчей в его активе 82 (35+47) набранных очков. Он сохраняет пятое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ.

Хоккей

НХЛ 2023-2024
Неделя 21, 29.02.2024, 3:00

Рейнджерс4Коламбус1

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 31 и одержал 26-ю победу в нынешнем сезоне.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков в третьем периоде заступился за своего одноклубника Ивана Проворова и вступил в драку с нападающим «Рейнджерс» Уиллом Кайлли. 23-летний россиянин успел нанести канадцу несколько ударов в голову, после чего их разняли судьи. Оба игрока получили по пятиминутному штрафу.

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«Рейнджерс» стали первой командой, которой удалось одержать 40 побед в сезоне. Нью-йоркцы продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной Конференции. Следующий матч команда проведет в воскресенье, 3 марта, на выезде против «Торонто».

В другом матче игрового дня «Эдмонтон» дома одержал победу над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой во втором матче подряд, оформив свой 24-й гол в этом сезоне.

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