Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сан-Хосе
Анахайм
46
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Лос-Анджелес
15
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Питтсбург
20
Хоккей. НХЛ
05:00
Чикаго
Колорадо
05
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Виннипег
41
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Миннесота
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Вегас
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Айлендерс
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Каролина
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Баффало
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Аризона
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Монреаль
Б
43
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
29.02
Спартак
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
29.02
Ак Барс
Автомобилист
12
Хоккей. КХЛ
29.02
Локомотив
ЦСКА
04
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:00
Ванкувер
Лос-Анджелес
15
06:00
Сиэтл
Питтсбург
20
05:00
Чикаго
Колорадо
05
04:00
Даллас
Виннипег
41
04:00
Нэшвилл
Миннесота
61
03:00
Бостон
Вегас
54
03:00
Детройт
Айлендерс
35
03:00
Коламбус
Каролина
24
Хоккей. НХЛ. Все результаты
08:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Российского хоккеиста во второй раз обменяли в «Торонто»

Защитник «Анахайма» Илья Любушкин обменян в «Торонто». Об этом сообщает Sportsnet.

Анахайм
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

По условиям обмена, «Анахайм» удержит 50% зарплаты Любушкина, которая составляет 2,75 млн долларов. Еще 25% зарплаты игрока возьмет на себя «Каролина». Взамен «Анахайм» получил пик третьего раунда драфта НХЛ-2025, а в «Каролину» отправился пик шестого раунда драфта НХЛ-2024.

Вместе с Любушкиным «Торонто» получил от «Каролины» права на нападающего Кирилла Слепца, который минувший сезон провел в хабаровском «Амуре» в КХЛ.

Новость об обмене Любушкина из «Анахайма» появилась после начала выездной игры с «Сан-Хосе». 29-летний россиянин не принимал участие в этом матче.

Ранее Любушкин уже выступал за «Торонто», куда он был обменян в феврале 2022 года на истекающем контракте из «Аризоны». С учетом плей-офф Любушкин провел за «кленовые листья» 38 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.

В этом сезоне на счету Любушкина 55 сыгранных матчей и 4 (0+4) набранных очка. У 29-летнего защитника в этом сезоне истекает двухлетний контракт, который он заключил после ухода из «Торонто».

«Торонто» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Из россиян в составе «кленовых листьев» выступает вратарь Илья Самсонов.

 «Тампа» проиграла «Баффало» после удаления Кучерова в овертайме
Ахметов рассказал о том, как перешел в «Зенит» с третьей попытки
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь