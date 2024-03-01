Российского хоккеиста во второй раз обменяли в «Торонто»

По условиям обмена, «Анахайм» удержит 50% зарплаты Любушкина, которая составляет 2,75 млн долларов. Еще 25% зарплаты игрока возьмет на себя «Каролина». Взамен «Анахайм» получил пик третьего раунда драфта НХЛ-2025, а в «Каролину» отправился пик шестого раунда драфта НХЛ-2024.

Вместе с Любушкиным «Торонто» получил от «Каролины» права на нападающего Кирилла Слепца, который минувший сезон провел в хабаровском «Амуре» в КХЛ.

Новость об обмене Любушкина из «Анахайма» появилась после начала выездной игры с «Сан-Хосе». 29-летний россиянин не принимал участие в этом матче.

Ранее Любушкин уже выступал за «Торонто», куда он был обменян в феврале 2022 года на истекающем контракте из «Аризоны». С учетом плей-офф Любушкин провел за «кленовые листья» 38 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.

В этом сезоне на счету Любушкина 55 сыгранных матчей и 4 (0+4) набранных очка. У 29-летнего защитника в этом сезоне истекает двухлетний контракт, который он заключил после ухода из «Торонто».