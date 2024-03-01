«Тампа» проиграла «Баффало» после удаления Кучерова в овертайме

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 21, 1.03.2024, 3:00 Тампа-Бэй 2 Баффало 3 ОТ

Хозяева льды дважды по ходу встречи вели в счете — на шайбы Брэйдена Пойнта (9') и Митчелла Чаффи (38') гости отвечали точными бросками Алекса Така (11') и Тейджа Томпсона (52'). Автором решающего гола на второй минуте овертайма стал шведский защитник «Баффало» Расмус Далин.

Шайбе Далина предшествовало удаление Никиты Кучерова, который нарушил правила, пытаясь помешать проходу Тейджа Томпсона к воротам «Тампы». Чтобы реализовать это большинство, игрокам «Баффало» потребовалось 26 секунд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1e19757c65496d8b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240646" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров поучаствовал в первой шайбы своей команды, отметившись результативной передачей. 30-летний россиянин продлил свою результативную серию до пяти матчей и продолжает сохранять лидерство в таблице лучших бомбардиров сезона. После 61 матча на счету Кучерова 104 (38+66) набранных очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

«Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «молнии» проведут в воскресенье, 3 марта, дома против «Монреаля».

Другие результаты дня:

«Каролина» на выезде обыграла «Коламбус» (4:2). Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 28 бросков из 31.

Хоккей НХЛ 2023-2024 Неделя 21, 1.03.2024, 4:00 Даллас 4 Виннипег 1

«Айлендерс» на выезде победили «Детройт» (5:3), прервав их победную серию из шести матчей. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 из 25 бросков по своим воротам и одержал 19-ю победу в этом сезоне.

«Даллас» дома победил «Виннипег» (4:1). Единственную шайбу «Виннипега» в большинстве забросил нападающий Владислав Наместников, для которого этот гол стал седьмым в этом сезоне.

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«Нэшвилл» дома разгромил «Миннесоту» (6:1). Первую шайбу «Нэшвилла» забросил нападающий Яков Тренин, для которого это юбилейный десятый гол в сезоне.