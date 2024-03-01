Гашек раскрыл ответ главы НХЛ на требование забанить россиян
Доминик Гашек неоднократно обращался к НХЛ с требованием запретить играть российским хоккеистам, мотивируя это тем, что игроки являются рекламой спецоперации на Украине.
Доминик Гашек неоднократно обращался к НХЛ с требованием запретить играть российским хоккеистам, мотивируя это тем, что игроки являются рекламой спецоперации на Украине.
58-летний экс-голкипер сборной Чехии Доминик Гашек рассказал, что ответил ему комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, после того как чех отправлял письма в лигу с требованием запретить играть российским хоккеистам.
«В первый раз он ответил мне коротко, в пяти-шести предложениях, что это основано на законах США и что НХЛ имеет другое мнение о ситуации. На другое мое большое письмо он не ответил», — приводит слова Гашека Sport.cz.
Доминик Гашек — олимпийский чемпион Нагано 1998 года и двукратный обладатель Кубка Стэнли, который регулярно критикует НХЛ из-за того, что лига позволяет выступать российским хоккеистам. Также чех является шестикратным обладателем Везины Трофи — награды, вручаемой лучшему голкиперу НХЛ.