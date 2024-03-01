Гашек раскрыл ответ главы НХЛ на требование забанить россиян

58-летний экс-голкипер сборной Чехии Доминик Гашек рассказал, что ответил ему комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, после того как чех отправлял письма в лигу с требованием запретить играть российским хоккеистам.

«В первый раз он ответил мне коротко, в пяти-шести предложениях, что это основано на законах США и что НХЛ имеет другое мнение о ситуации. На другое мое большое письмо он не ответил», — приводит слова Гашека Sport.cz.