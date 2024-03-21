Овечкин сделал дубль во втором матче НХЛ подряд

В составе хозяев дублем отметился Остон Мэттьюс (1', 33'), еще по одной шайбе забросили Вильям Нюландер (21'), Джейк Маккейб (40'), Бобби Макманн (48'), Тайлер Бертуцци (49') и Джон Таварес (57'). У гостей отличились Александр Овечкин (30', 47') и Коннор Макмайкл (34').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свои 22-ю и 23-ю шайбы в этом сезоне. Первая шайба была заброшена в большинстве фирменным броском из левого круга вбрасывания. Замер скорости полета шайбы после этого броска показал результат 89 миль в час (143 км/ч).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=11793cb9f7583b1e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240853" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая шайба была заброшена в результате контратаки после ошибки игроков «Торонто» на смене звеньев.

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Овечкин был признан третьей звездой матча. Он провел на льду 15 минут 6 секунд, реализовал оба броска в створ, еще четыре броска нанес мимо (один пришелся в перекладину), совершил шесть силовых приемов (лучший результат в сезоне), получил один малый штраф и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+1».

Для Овечкина это 171-й дубль в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Больше дублей в истории лиги удавалось сделать только Уэйну Гретцки (189). Отрыв от канадца в списке лучших снайперов в истории НХЛ сократился до 49 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата и набрал 54 (23+31) очка. По числу набранных очков он сравнялся с лучшим бомбардиром «Вашингтона» Диланом Строумом.

Также Овечкин сделал 1539-е результативное действие в НХЛ и вышел на 13-е место в истории лиги по набранным очкам, сравнявшись с Джо Торнтоном. Далее в списке самых результативных игроков идут Сидни Кросби (1571) и Рэй Бурк (1579).

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко поучаствовал в шайбе Коннора Макмайкла и отметился результативной передачей. 20-летний россиянин проводил свою 12-ю игру в НХЛ и имеет в своем активе 4 (2+2) набранных очка.