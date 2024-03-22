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05:00
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10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин оформил хет-трик в матче против лучшей команды НХЛ

«Рейнджерс» на выезде обыграл «Бостон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

В составе гостей хет-триком отметился Артемий Панарин (28', 40', 60'), также забивали Адам Фокс (44') и Мика Зибанежад (58'). У гостей отличились Джейк Дебраск (9') и Джастин Бразо (44').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой матча. 32-летний россиянин впервые в своей карьере достиг отметки 40 шайб за сезон и обновил свой личный бомбардирский рекорд в НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 70 сыгранных матчей в активе Панарина 97 (41+56) набранных очков. До этого его лучшим результатом было 96 (22+74) очков в 75 матча в сезоне-2021/22.

«Рейнджерс» сократил отставание от лидера регулярного чемпионата НХЛ «Бостона» до одного балла. Следующий матч нью-йоркцы проведут в воскресенье, 24 марта, дома против «Флориды».

Другие результаты игрового дня:

«Каролина» дома обыграла «Филадельфию» (3:2 ОТ). Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

«Детройт» дома победил «Айлендерс» (6:3). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 17 из 23 бросков по своим воротам.

«Сент-Луис» дома переиграл «Оттаву» (5:2). Нападающие «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко оформили по результативной передаче.

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Флориду» (3:0). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

«Анахайм» дома победил «Чикаго» (4:0). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей.

Бостон
2:5
1:0, 0:2, 1:3
Рейнджерс
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