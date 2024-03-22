Панарин оформил хет-трик в матче против лучшей команды НХЛ

В составе гостей хет-триком отметился Артемий Панарин (28', 40', 60'), также забивали Адам Фокс (44') и Мика Зибанежад (58'). У гостей отличились Джейк Дебраск (9') и Джастин Бразо (44').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой матча. 32-летний россиянин впервые в своей карьере достиг отметки 40 шайб за сезон и обновил свой личный бомбардирский рекорд в НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=09c612160f6a5578&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240860" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После 70 сыгранных матчей в активе Панарина 97 (41+56) набранных очков. До этого его лучшим результатом было 96 (22+74) очков в 75 матча в сезоне-2021/22.

«Рейнджерс» сократил отставание от лидера регулярного чемпионата НХЛ «Бостона» до одного балла. Следующий матч нью-йоркцы проведут в воскресенье, 24 марта, дома против «Флориды».

Другие результаты игрового дня:

«Каролина» дома обыграла «Филадельфию» (3:2 ОТ). Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

«Детройт» дома победил «Айлендерс» (6:3). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 17 из 23 бросков по своим воротам.

«Сент-Луис» дома переиграл «Оттаву» (5:2). Нападающие «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко оформили по результативной передаче.

«Нэшвилл» на выезде обыграл «Флориду» (3:0). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.