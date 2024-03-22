Панарин оформил хет-трик в матче против лучшей команды НХЛ
«Рейнджерс» на выезде обыграл «Бостон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» на выезде обыграл «Бостон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе гостей хет-триком отметился Артемий Панарин (28', 40', 60'), также забивали Адам Фокс (44') и Мика Зибанежад (58'). У гостей отличились Джейк Дебраск (9') и Джастин Бразо (44').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой матча. 32-летний россиянин впервые в своей карьере достиг отметки 40 шайб за сезон и обновил свой личный бомбардирский рекорд в НХЛ.
После 70 сыгранных матчей в активе Панарина 97 (41+56) набранных очков. До этого его лучшим результатом было 96 (22+74) очков в 75 матча в сезоне-2021/22.
«Рейнджерс» сократил отставание от лидера регулярного чемпионата НХЛ «Бостона» до одного балла. Следующий матч нью-йоркцы проведут в воскресенье, 24 марта, дома против «Флориды».
Другие результаты игрового дня:
«Каролина» дома обыграла «Филадельфию» (3:2 ОТ). Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.
«Детройт» дома победил «Айлендерс» (6:3). Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 17 из 23 бросков по своим воротам.
«Сент-Луис» дома переиграл «Оттаву» (5:2). Нападающие «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко оформили по результативной передаче.
«Нэшвилл» на выезде обыграл «Флориду» (3:0). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.
«Анахайм» дома победил «Чикаго» (4:0). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей.